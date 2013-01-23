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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:25 BJT

《汇市简讯》澳元/美元维持良好买兴,市场等待澳洲CPI出炉

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* 澳洲公布第四季CPI数据前,澳元/美元保持相对良好的买兴

* 焦点将放在核心通胀率或截尾均值CPI上,市场预期为增长0.7%

* 市场预计,澳洲央行2月5日会议上有34%的机率降息

* 若截尾均值CPI增幅低于0.6%,有可能重燃降息预期,令澳元承压

* 如果高于0.7%,澳元可能涨向1.0600美元.(完)

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