《台湾报摘》--工商时报1月23日

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
* 头版头条:
--因应安倍内阁强力要求扩大货币宽松,藉以摆脱通缩纠缠压力,日本央行(日银)昨天做出近20年来最为激进的决策,设定2%的通膨政策目标,并自2014年起采取与美国联准会(Fed)相同的无限期(open-ended)量化宽松政策,直到通缩结束.
* 其他:
--日本祭出日圆贬值救出口,引发亚洲各国紧张,行政院政委管中闵坦言对台湾势必形成一股压力,"未来半年不好过",行政院政务会谈今日将讨论拓展新兴市场出口策略,预料陈冲等财经高层应针对日本量化宽松、日韩货币竞贬趋势,研商因应对策.
--台湾金控暨台湾银行董事长刘灯城赴今日将赴上海外管局拜会后返回台北,到目前为止,刘灯城此行除了取得中国人民银行外管局应允输入新台币之外,同时也与中国银行上海分行就未来租借金库,展开交涉.
--两岸投保协议即将生效前夕,为加强对两岸投资者权益的保护,中国国际经济贸易仲裁委员会正筹建投资争端解决中心,专门以调解方式,受理特定类型的两岸投资争端.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分