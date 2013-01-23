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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:23 BJT

《台湾报摘》--工商时报1月23日

* 头版头条:

--因应安倍内阁强力要求扩大货币宽松,藉以摆脱通缩纠缠压力,日本央行(日银)昨天做出近20年来最为激进的决策,设定2%的通膨政策目标,并自2014年起采取与美国联准会(Fed)相同的无限期(open-ended)量化宽松政策,直到通缩结束.

* 其他:

--日本祭出日圆贬值救出口,引发亚洲各国紧张,行政院政委管中闵坦言对台湾势必形成一股压力,"未来半年不好过",行政院政务会谈今日将讨论拓展新兴市场出口策略,预料陈冲等财经高层应针对日本量化宽松、日韩货币竞贬趋势,研商因应对策.

--台湾金控暨台湾银行董事长刘灯城赴今日将赴上海外管局拜会后返回台北,到目前为止,刘灯城此行除了取得中国人民银行外管局应允输入新台币之外,同时也与中国银行上海分行就未来租借金库,展开交涉.

--两岸投保协议即将生效前夕,为加强对两岸投资者权益的保护,中国国际经济贸易仲裁委员会正筹建投资争端解决中心,专门以调解方式,受理特定类型的两岸投资争端.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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