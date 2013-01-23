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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:53 BJT

韩国汇市: 韩元下滑,因企划财政部长称将继续努力降低韩元波动

韩国企划财政部长官朴宰完周三表达了对韩元兑美元快速升值的担忧.

今年初以来,韩国外汇当局反复对韩元波动发出警告.韩元兑美元2012年录得2009年以来最佳年度表现,实现7.6%的涨幅.

韩国股市 周三早盘涨0.3%.

3月三年期公债期货 跌0.04点,至106.29.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,065.5 1,062.3

日圆/韩元 12.0227/317 11.9204/284

韩国公债期货 * 106.29 106.33

韩国综合股价指数 2,003.28 1,996.52

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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(编译 李爽/白云; 审校 于春红)

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