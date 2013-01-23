版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:57 BJT

中国保险: 保监会拟放开保险集团发次级债,扩大险企融资空间

路透北京1月23日 - 为扩大保险公司发债空间,中国保监会周二表示,拟将保险公司次级定期债务管理办法中的第五条修改为,保险集团(或控股)公司募集次级债适用本办法,并就此公开征求意见.

原管理办法于2011年10月19日公布施行,明确禁止保险集团(或控股)公司募集次级债.

上海证券报周三报导引述中信建投研究员缴文超分析称,目前险企融资渠道有限,包括股东注资、资本市场IPO(首次公开发行)等.其中,股东注资不适合大的保险公司,股市融资受限于市场的强弱,创新方式目前尚在磨合中.因此,"发行次级债,是最简便的补充附属资本方式."

数据显示,2009年、2010年、2011年获批保险公司次级债融资分别为145亿元、208.5亿元、577.5亿元,去年更高达945亿元,同比增长近翻番.四年合计发债1,876亿元.

保险公司发行次级债一般五年平均利率为5.5%,加上发行成本,不高于6%.

报导并称,值得注意的是,为防范风险,保监会要求险企按照保险公司次级定期债务管理办法的规定,未偿付次级债本息额不得超过上年度末经审计净资产的50%,否则不能发债.

目前,四家上市公司发债占比净资产,已接近监管红线.其中,平安保险 发行次级债占比为43%,太平洋保险 占比50%、新华保险 47%、中国人寿 40%,因此,单靠自身发债并不现实,通过集团发债融资给子公司,是可选路径.(完)

欲浏览更多信息,请点选中国保监会网站(here)

(发稿 康熙泽; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐