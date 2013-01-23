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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:59 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月23日-1月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月23日(三)

多伦多--加拿大央行发布利率政策决议及货币政策报告.

达沃斯--2013年世界经济论坛年会(至1月27日).

1月24日(四)

德国法兰克福--欧洲央行管理委员会会议.无利率决议公布.

1月25日(五)

暂无重要经济事件.

1月28日(一)

暂无重要经济事件.

1月29日(二)

华盛顿特区--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议.

1月30日(三)

达沃斯--世界经济论坛年会

华盛顿特区--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1915).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (整理 白云; 审校 戴素萍)

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