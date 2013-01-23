港报社评: 二澳复耕,可寻合作--星岛日报1月23日

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
新任古物谘询委员会主席林筱鲁,在大屿山二澳推行农地复耕,打算发展绿色经济,环保组织长春社担心破坏生态环境,再度掀起郊野公园边缘土地用途争议.
政府当初划定郊野公园范围,为免打击村民及土地业权人的合法权益,惹来反对和索偿,把他们拥有的私人土地连同周边用作缓冲的官地,剔出郊野公园范围.这类土地全港有77幅,包括今次起争议的二澳土地,和2年半前掀起保育风潮的西贡大浪西湾土地.
当局修订准则,不再把私人土地一律剔出郊野公园范围,而会一并考虑其保育价值、地理位置、民居规模,以及面对的发展压力等因素.当局又拣选了12幅这类土地进行优先保护,环保组织亦密切注视这类郊野公园不包括的土地,以防大浪西湾事件重演.
去年10月,长春社发现二澳有大幅土地平整工程,急向当局要求如当年大浪西湾般,为这一带制订发展审批地区图.规划署翌月即付诸行动,公布了草图后,3年内不得作改变土地用途的发展,必要时可延长1年,为最终把这块土地纳入郊野公园,展开法定规划程序,惟这不能够阻止农地复耕.
站在环保立场,自然关注绿化土地改变用途的影响,现在土地还原本来用途,法定程序未必阻挠得了.长春社担心有关工程已经破坏了部分红树林和淡水沼泽,会破坏本港特有濒危品种卢氏小树蛙的栖息环境.复耕农场未必符合所有环保原则,但同时有其他积极作用,关注人士可以考虑协助农场建设,找寻树蛙栖息地合作保存,消除障碍,为使用绿化地带作出新尝试.
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路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分