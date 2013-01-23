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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:00 BJT

港报社评: 二澳复耕,可寻合作--星岛日报1月23日

新任古物谘询委员会主席林筱鲁,在大屿山二澳推行农地复耕,打算发展绿色经济,环保组织长春社担心破坏生态环境,再度掀起郊野公园边缘土地用途争议.

政府当初划定郊野公园范围,为免打击村民及土地业权人的合法权益,惹来反对和索偿,把他们拥有的私人土地连同周边用作缓冲的官地,剔出郊野公园范围.这类土地全港有77幅,包括今次起争议的二澳土地,和2年半前掀起保育风潮的西贡大浪西湾土地.

当局修订准则,不再把私人土地一律剔出郊野公园范围,而会一并考虑其保育价值、地理位置、民居规模,以及面对的发展压力等因素.当局又拣选了12幅这类土地进行优先保护,环保组织亦密切注视这类郊野公园不包括的土地,以防大浪西湾事件重演.

去年10月,长春社发现二澳有大幅土地平整工程,急向当局要求如当年大浪西湾般,为这一带制订发展审批地区图.规划署翌月即付诸行动,公布了草图后,3年内不得作改变土地用途的发展,必要时可延长1年,为最终把这块土地纳入郊野公园,展开法定规划程序,惟这不能够阻止农地复耕.

站在环保立场,自然关注绿化土地改变用途的影响,现在土地还原本来用途,法定程序未必阻挠得了.长春社担心有关工程已经破坏了部分红树林和淡水沼泽,会破坏本港特有濒危品种卢氏小树蛙的栖息环境.复耕农场未必符合所有环保原则,但同时有其他积极作用,关注人士可以考虑协助农场建设,找寻树蛙栖息地合作保存,消除障碍,为使用绿化地带作出新尝试.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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