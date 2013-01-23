港报社评: 金融业发展需要金融智囊--文汇报1月23日

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
金融发展局昨日召开首次会议,主席史美伦澄清该局属谘询机构,并透露确认了5个初步工作主题.香港金融业发展处于关键时期,金发局作为金融发展谘询机构,为政府提供金融业宏观发展意见,有利香港金融业发展.金融业发展需要金融智囊支持.各界应正面看待并支持金发局的工作,以集思广益令本港金融业把握好内地发展机遇,进一步巩固本港国际金融中心地位.
金发局是财经事务及库务局辖下非法定谘询机构,是业界高层次跨界别平台,就香港金融业及国际金融中心的发展制定适切政策,向政府提交建议,工作涉及开展宏观长远的金融业研究,协助香港拓展金融市场和业务,和业界保持紧密联系.
金发局成立后将处理5个和金融发展有关的工作主题,包括金融发展政策研究、内地机遇、创新业务、市场推广和人力资源.如何将香港金融业做大做阔,促进金融业多元化,加强新金融服务人才培训,以提升香港国际金融中心在国家和地区中的地位和作用,香港须强化金融业竞争力应对未来挑战,对此金发局都有许多工作要做.
金发局成立初期,从财库局等部门借调人手,3年后按工作经验及需要作长远财政安排.有意见指金发局可能收取私人捐助涉及利益冲突.金发局没有行政功能或权力,也不是政策局或监管者,现阶段不接受私人捐助,同时亦属"防止贿赂条例"订明的公共机构,受条例对公共机构的约束.金发局以担保有限公司形式运作和谘询性质亦无冲突,社会各界应客观看待金发局的工作.
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路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分