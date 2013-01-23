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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:00 BJT

港报社评: 金融业发展需要金融智囊--文汇报1月23日

金融发展局昨日召开首次会议,主席史美伦澄清该局属谘询机构,并透露确认了5个初步工作主题.香港金融业发展处于关键时期,金发局作为金融发展谘询机构,为政府提供金融业宏观发展意见,有利香港金融业发展.金融业发展需要金融智囊支持.各界应正面看待并支持金发局的工作,以集思广益令本港金融业把握好内地发展机遇,进一步巩固本港国际金融中心地位.

金发局是财经事务及库务局辖下非法定谘询机构,是业界高层次跨界别平台,就香港金融业及国际金融中心的发展制定适切政策,向政府提交建议,工作涉及开展宏观长远的金融业研究,协助香港拓展金融市场和业务,和业界保持紧密联系.

金发局成立后将处理5个和金融发展有关的工作主题,包括金融发展政策研究、内地机遇、创新业务、市场推广和人力资源.如何将香港金融业做大做阔,促进金融业多元化,加强新金融服务人才培训,以提升香港国际金融中心在国家和地区中的地位和作用,香港须强化金融业竞争力应对未来挑战,对此金发局都有许多工作要做.

金发局成立初期,从财库局等部门借调人手,3年后按工作经验及需要作长远财政安排.有意见指金发局可能收取私人捐助涉及利益冲突.金发局没有行政功能或权力,也不是政策局或监管者,现阶段不接受私人捐助,同时亦属"防止贿赂条例"订明的公共机构,受条例对公共机构的约束.金发局以担保有限公司形式运作和谘询性质亦无冲突,社会各界应客观看待金发局的工作.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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