版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:00 BJT

港报社评: 政府处理的士加价,要搞清楚为谁服务--明报1月23日

市区和新界的士向政府申请加价,在的士业营运严重扭曲情况下,加价已经成为少数人催谷的士牌价的操作杠杆.政府处理的士申请加价,应以增加司机收入,让他们改善生活为主要考虑.另外,的士是公共交通工具,现行牌照政策被扭曲,偏离了公众利益原则,成为少数人炒卖的生财工具,政府要拿出决心整顿的士业,消除隐患.

的士业利益链甚为复杂,司机、车主、车行各有不同盘算,而的士牌炒卖热炽,背后放贷按揭的财务公司和银行,也有巨大利益.的士业利益链各个持份者之中,司机处境最弱势,议价能力最低,现行加价机制,司机的利益却未获保障和反映出来.

另外,从过去一些规律显示,"加价、已经申请加价或声称加价",往往成为支持的士牌价上升的动力,所以,政府考虑的士加价申请时,不宜只采纳车主诉说的维修、保险等开支上升的说法,应该多从司机生计和公众利益角度审批.

既然的士业结构已经成为冲击社会整体稳定的潜在因素,政府有责任面对和处理.小修小补不能改变"的士霸权"的局面,为免情况进一步恶化,政府应该多管齐下,包括:从严处理的士加价申请,勿沦为车行和炒家哄抬牌价的配角;增加巴士、小巴的点对点接驳服务,削弱的士的功能,减低市民乘搭的士的诱因;重新考虑"驾者有其车"等概念,让的士回归公共交通职能,而非炒卖工具.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐