港报社评: 政府处理的士加价,要搞清楚为谁服务--明报1月23日

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
市区和新界的士向政府申请加价,在的士业营运严重扭曲情况下,加价已经成为少数人催谷的士牌价的操作杠杆.政府处理的士申请加价,应以增加司机收入,让他们改善生活为主要考虑.另外,的士是公共交通工具,现行牌照政策被扭曲,偏离了公众利益原则,成为少数人炒卖的生财工具,政府要拿出决心整顿的士业,消除隐患.
的士业利益链甚为复杂,司机、车主、车行各有不同盘算,而的士牌炒卖热炽,背后放贷按揭的财务公司和银行,也有巨大利益.的士业利益链各个持份者之中,司机处境最弱势,议价能力最低,现行加价机制,司机的利益却未获保障和反映出来.
另外,从过去一些规律显示,"加价、已经申请加价或声称加价",往往成为支持的士牌价上升的动力,所以,政府考虑的士加价申请时,不宜只采纳车主诉说的维修、保险等开支上升的说法,应该多从司机生计和公众利益角度审批.
既然的士业结构已经成为冲击社会整体稳定的潜在因素,政府有责任面对和处理.小修小补不能改变"的士霸权"的局面,为免情况进一步恶化,政府应该多管齐下,包括:从严处理的士加价申请,勿沦为车行和炒家哄抬牌价的配角;增加巴士、小巴的点对点接驳服务,削弱的士的功能,减低市民乘搭的士的诱因;重新考虑"驾者有其车"等概念,让的士回归公共交通职能,而非炒卖工具.
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路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分