港报社评: 权力凭制度约束靠,舆论媒体监督--信报1月23日

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
中共总书记习近平昨天在中纪委全体会议发表讲话,剑指贪污腐败,金句连珠炮发,诸如"老虎苍蝇一起打","决不允许上有政策、下有对策","要以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓下去"等等,均掷地有声,显示中央领导层矢志反腐的决心.然而,强硬的言辞、铿锵的话语,始终未能驱散人们对内地整肃腐败能否真正奏效的疑虑.
当贪腐层面日广,隐蔽性却愈强的时候,中央肃贪的难度大增,反腐除了要靠制度、靠法治,更要靠民众、靠舆论.习近平明言"要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里,形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制",这个方向没错,但更好地利用媒体和舆论来监督贪官污吏,也是反腐大业中不可或缺的一环.
根据国际反腐败组织"透明国际"的调查,反腐败最重要的,是新闻舆论的监督.通过媒体的质疑和揭露,将大小官员的言行举止置于众目睽睽之下,乃肃贪的法宝之一.
可是,在中国维稳政策之下,对新闻媒体的箝制,对网上舆论的规限,都使这件反贪的武器威力大大减低.新闻媒体所承受的审查和管制,更严重窒碍了舆论应有的重大监督作用,变成贪者快,仇者痛.
反腐难关重重,仅靠执法难竟全功,只有建立有效遏制腐败的社会机制,在体制和法治的权能指引下,通过审计、司法制度的职责,依靠媒体和舆论的监督,动员民众和民间组织的力量,编织一张肃贪防腐的大网,始有望使官场走向清明,社会步入公正.
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路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分