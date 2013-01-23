中国金融：金融租赁业去年净利增六成,今年高成长需资本补充--报载

路透上海1月23日 - 据上海证券报周三报导,2012年中国金融租赁行业实现营业收入535.9亿元人民币,净利润为102.25亿元,分别同比增长62.16%和60.17%.不过全行业的杠杆率已离法定上限不远,如果金融租赁公司今年不再进行比较大的增资,那么行业增速将会出现明显放缓.

报导称,截至2012年末,银监会监管下的20家金融租赁公司总资产规模达7,986.29亿元,同比增长51.6%;其中融资租赁资产规模达6,979.71亿元,经营租赁资产规模为582.64亿元.而上年末,已开业的17家金融租赁公司总资产规模为5,267.78亿元.

报导指出,去年底全行业的实收资本仅为631.23亿元.按照银监会的规定,金融租赁公司的杠杆率不得超过12.5倍.如果简单地不计入未分配利润等数据进行测算得出时点数据可能不太准确,但实际上全行业的杠杆率离"天花板"已经不远.

业内资深人士指出,由于监管层对金租公司的增资审批方面比较严格,因而包括工银租赁、民生租赁等在内的金融租赁公司进行了资产证券化的尝试.通过该种方式将租赁资产转出表外,从而降低了杠杆倍数.目前,工银租赁、民生租赁的资产证券化均已获得监管机构的批文.

针对融资租赁资产近7,000亿元的规模,该人士称,这实际上说明了金融租赁公司做的还是类信贷业务,而经营租赁方面的业务主要是在飞机、轮船等设备的租赁.

国银租赁、工银租赁、民生租赁、交银租赁分别以1,408.87亿元、1,190.49亿元、960.98亿元、707.95亿元的总资产规模位居行业前四名;而在净利润方面,国银租赁、民生租赁、工银租赁、华融租赁分别以12.24亿元、12.21亿元、11.66亿元、10.06亿元居于行业前列.

国银租赁股东包括国家开发银行,海航集团和西安飞机工业(集团)有限公司;而工银租赁、民生租赁、交银租赁分属于工商银行 、民生银行 和交通银行 .

报导称,由于2012年经济形势的复杂性,行业内部分公司的不良资产率出现了不同程度的上升.其中民生租赁、信达租赁、华融租赁的不良资产率分别较上年末增加了42个基点和36个基点、22个基点.与此同时大多数企业均增加了拨备,并大幅提高了拨备覆盖率.