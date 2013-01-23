港报社评: 日央行缓兵计,阻安倍引爆日债--经济日报1月23日

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
日本央行昨宣布明年初实行无限期量化宽松,表面回应安倍政府谷通胀救经济的要求,实因担心通胀引爆日债危机,故采以拖待变之策.明年无限量宽不但属期票,以日本政府"短命"惯性,此期票更可能毋须兑现.
日本政坛向来被揶揄是"卡拉OK政治",首相更替如走马灯,过去7年换了7任首相,如安倍在2006年曾任首相,惟10个月就黯然下台.明年今日安倍是否仍在位无人能料,日央行说明年才印钞,大有与安倍比长命的意味.
日央行耍此手段,因其深知安倍提出的2%通胀目标是饮鸠止渴,若无限印钞令通胀达标,日债势将爆煲,原因有二.
其一,拖垮政府财政.目前10年期日本国孳债息仅约0.72厘,息率一直低企底因是日本已通缩长达20年,令日债的实质回报尚吸引.其二,重创金融体系.现时约8成日债由日本银行业持有,据估计日本银行业所持日债已达其一级资本900%之巨,远高于美国的100%与英国的25%.
日央行去年10月已警告,日债利息若升1厘,日本银行业将出现6.7万亿日圆亏损,很可能引爆银行危机,更恐令信贷再陷收缩拖垮经济.故日央行开出量宽期票是要谋定后动,若能藉此推高复苏预期,令经济现复苏嫩芽,明年就未必要如期狂印钞票;若安倍下台,那无限印钞更可能人走茶凉.
日央行虽极力拖延时间,惟日债危机始终是悬在市场头上的利剑,投资者要趋利避害,就要关注日本通胀与政坛动向,观察日债危机会否加快爆破.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分