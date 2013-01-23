《即时观点》澳洲第四季通胀意外温和,下月降息机率略增

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
市场反应:
数据公布后,澳元兑美元 微跌0.002美元.银行间利率期货<0#YIB:>略上升,因市场认为数据仅稍增了澳洲央行最早2月降息的机率.
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背景:
- 调查原预估第四季CPI较前季增加0.4%,第三季时则较前季跳升1.4%.通胀率放缓部分料因新鲜蔬果价格回落,第三季时新鲜蔬果价格大涨.
- 调查原预估第四季CPI较上年同期上升2.4%,第三季同比为增加2.0%;这部分是因7月起生效的碳税效应持续发酵.
- 澳洲央行曾称,在考虑货币政策时,将略过碳税的暂时影响.在制定利率政策时,央行更喜欢把焦点放在基础通胀的指标衡量,这类指标设法去除物价一次性的波动.
- 分析师原广泛预计第四季基础通胀上升约0.7%.那将维持核心通胀年率大约在2.4%/2.5%,落在澳洲央行2-3%的长期目标中间.
- 企业调查显示,零售物价相当缓和,因进口竞争激烈迫使厂商打折;消费者通胀预期则受到良好控制.
- 汇率偏高对进口物价的影响正慢慢消退,但薪资增长温和,生产力已自低档有所改善.(完)
(编译 李婷仪/兰秀娟/张若琪; 审校 戴素萍)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分