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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:45 BJT

《即时观点》澳洲第四季通胀意外温和,下月降息机率略增

市场反应:

数据公布后,澳元兑美元 微跌0.002美元.银行间利率期货<0#YIB:>略上升,因市场认为数据仅稍增了澳洲央行最早2月降息的机率.

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欲浏览数据详情,请登入澳洲统计局网站

(www.abs.gov.au/)

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(here)

背景:

- 调查原预估第四季CPI较前季增加0.4%,第三季时则较前季跳升1.4%.通胀率放缓部分料因新鲜蔬果价格回落,第三季时新鲜蔬果价格大涨.

- 调查原预估第四季CPI较上年同期上升2.4%,第三季同比为增加2.0%;这部分是因7月起生效的碳税效应持续发酵.

- 澳洲央行曾称,在考虑货币政策时,将略过碳税的暂时影响.在制定利率政策时,央行更喜欢把焦点放在基础通胀的指标衡量,这类指标设法去除物价一次性的波动.

- 分析师原广泛预计第四季基础通胀上升约0.7%.那将维持核心通胀年率大约在2.4%/2.5%,落在澳洲央行2-3%的长期目标中间.

- 企业调查显示,零售物价相当缓和,因进口竞争激烈迫使厂商打折;消费者通胀预期则受到良好控制.

- 汇率偏高对进口物价的影响正慢慢消退,但薪资增长温和,生产力已自低档有所改善.(完)

(编译 李婷仪/兰秀娟/张若琪; 审校 戴素萍)

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