港报财经评论: 热钱流窜疯炒概念--信报1月23日

热钱流窜疯炒概念/ 习广思

美股踏入业绩期,到目前为止,喜多过惊.企业业绩是一场心理预期游戏,在预期偏低的情况下,多间银行业绩轻易胜过预期,接下来轮到科技股派业绩,不知又能否较市场预期为佳?业绩期间的好淡消息是左右市场情绪的主要因素,上周五大摩公布第四季业绩后,股价急升7.86%.期内,大摩股票销售及交易业务大幅增长,但与高盛及摩通一样,较瞩目的还是财富管理业务收入上升.不过,美国银行的盈利能力及高薪问题仍未能叫所有投资者乐观,大摩仍在减花红兼裁员,如果今年美国经济有起色,银行业又能否维持其增长力?有媒体笑称,银行业绩有增长须多谢低息环境.去年财富管理业务畅旺,是因为资金疯狂买债.

"抽水"、"吸水",只要细水长流,这场股市派对虽近尾声,但久久未愿散场.恒指多日来在高位争持,资金在重磅蓝筹股中轮流转动,昨日大市由中资金融股支撑,民行 的业绩似乎带来憧憬,美国银行业绩较预期佳则支持汇控 股价,资金狂追中移动 或造就恒指终极再屠熊至24,000点.昨日恒指高位见23,685点,收报23,658点,上升68点.大市成交额724亿港元,沽空比率7%.资金恋栈,港股续寻顶,公司继续"抽水".热钱作怪,细价股异动.前海概念受到追捧,几间在前海拥有地皮的公司,其股价均见急升,可谓是"疯炒".深控 股价昨天急涨21%,成交额高达18.8亿港元,中集 及招商局 急升,甚至连百仕达 亦见炒作.

另外,资金继续炒作内房壳股注资概念,东力实业 、远东环球 及星狮地产 股价上涨.类似炒作全因资金作怪,加上壳股"故仔"受落,赶得及蹚浑水的话,最重要是适时落车.更值得注意的地方是,落后家电股借政策消息急升,部分周期性工业股股价经调整过后回升,例如京信通信 、玖纸 、建滔 及亿和,看好周期性工业股看法未变.内房"抽水"抽个不停,龙湖 去年9月批股,10月发债,如今再发债.禹洲地产 去年10月先发债,昨日股东借机套现.恒大 配完股,融创 反口"抽水",但闻说债市买家已经食债食到"滞滞地",部分内房债有足够认购,但未如之前般热烈.

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欧罗有望见1.38/ 苏子

昨天欧洲市早段欧罗兑美元曾高见1.3371水平,可惜汇价再次受制于100周SMA的1.3380关键阻力,始终未能顺利向上作出重大突破.欧罗兑美元更因为德国DAX指数曾急挫逾1%,而自上述高位大跌逾100点子,一度触及1.3266低位才止跌回稳.目前欧罗兑美元已多次自1.3370-1.3410间受阻回落,而不少投资者在上述区域采取候高沽出的策略,均可以得到一定利润.然而,欧罗兑美元自本月11日正式升破1.33关口及上月19日的1.3309高位阻力后,其整体走势只是在1.3255-1.3410间横行争持.汇价横行争持的局面,却成功令大量投资者相信欧罗兑美元有较高机会已在1.3370-1.3410区域见顶,后市将可顺利跌破1.3255-1.3410区域底部,随后回复疲弱的走势.

不过,当愈来愈多投资者也相信欧罗兑美元最终可以向下作出重大突破而纷纷入市建立短仓,汇价却仍能保持此横行争持的局面时,那便要提防汇价最终突破的方向是向上.若欧罗兑美元稍后成功向上作出重大突破,相信破位后在大量止蚀买盘推动下,将出现十分凌厉的单边升市.德国刚公布1月的ZEW经济预期指数为31.5,远较市场预期为佳.

数据公布后,欧罗兑美元已升回1.3330水平以上波动.若昨晚汇价可以继续走高,并完全抹去数据公布前的所有跌幅,预料今天已可摆脱近期的横行争持局面,投资者可以顺势买入欧罗兑美元,上望1.38关口.