《中国报摘》--其他报纸重要消息1月23日

**上海证券报**

--知情人士称,中国上海浦东新区作为上海建设"四个中心"的核心功能区,未来将继续在资源配置方面享有明显优势.目前有关部门已正式向国家有关部门提出申请,希望在浦东率先设立符合国际惯例的境内关外特殊监管区，使贸易活动更为自由便利化.据悉,上海已就此形成了三年行动计划.

--截至2012年末,银监会监管下的20家金融租赁公司总资产规模达7,986.29亿元人民币，同比增长51.6%.同时金融租赁全行业的杠杆率离银监会划定的12.5倍"天花板"已经不远.业内资深人士预计,在2013年,如果金融租赁公司不再进行比较大的增资,那么行业增速将会出现明显的放缓.

--温州市拟以法人身份,建立小贷公司再融资中心.计划以再融资中心为平台,先行汇集一个资金池,实现小贷公司同业拆借调剂,利率以Shibor为基准.此外,还计划以浙江股权交易中心为平台,以几家小贷公司联合的形式发行集合债或单独发行私募债.以再融资中心为平台,发行小贷公司私募股权也在计划之列.

--中国太保 公告称将与德国保险巨头安联公司合作设立"太保安联健康保险股份有限公司",目前尚需取得保监会批复.太保一直以来的"保险全牌照"之愿或将达成.

**第一财经日报**

--阿里巴巴旗下外贸服务平台发布了"2012年度中小企业外贸分析报告"显示,2012年月均进出口总额呈现较大波动,整体小幅下降;资金压力指数较2011年有所下降;但进出口总额与订单数呈现明显较快增长.

--中国银行 在上海率先启动跨境资金归集试点业务,目前该业务的客户增至7家.据了解,进入2013年,外管局除了进一步推进首批试点企业的全球范围业务开展以外,还会在北京、上海进行第二批试点企业的筛选,扩大试点范围.目前,第二批试点企业已经开始摸底.