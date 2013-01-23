《欧美金融市场假期一览表》--1月23日-12月31日

更新版 1-香港个股：中国联通停牌以待刊发内幕消息，对混改落实传闻不予置评
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
欧洲和美国金融市场假期如下:
2月18日(周一)--美国、加拿大
3月29日(周五)--美国、加拿大、法国、德国、意大利、英国、瑞士
4月1日(周一)--法国、德国、意大利、英国、瑞士
5月1日(周三)--法国、德国、意大利、瑞士
5月6日(周一)--英国
5月9日(周四)--瑞士
5月20日(周一)--加拿大、瑞士
5月27日(周一)--美国
7月1日(周一)--加拿大
7月4日(周四)--美国
8月1日(周四)--瑞士
8月5日(周一)--加拿大
8月15日(周四)--意大利
8月26日(周一)--英国
9月2日(周一)--加拿大、美国
10月14日(周一)--加拿大
11月28日(周四)--美国
12月24日(周二)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周三)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周四)--加拿大、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--德国、意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完) 浏览原文请点选 .参考其他区域休假安排,请点选 亚洲假期或 世界假期.所有中文版假期安排,请点选 (整理 杜明霞)
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。