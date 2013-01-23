《亚洲金融市场假期一览表》--1月23日-12月31日

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
亚洲金融市场假期如下:
1月24日(周四)--印度、印尼、马来西亚
1月28日(周一)--澳洲、马来西亚
2月1日(周五)--马来西亚
2月6日(周三)--新西兰
2月7日(周四)--台湾
2月8日(周五)--台湾
2月11日(周一)--中国、香港、日本、马来西亚、新加坡、韩国、台湾
2月12日(周二)--中国、香港、马来西亚、新加坡、台湾
2月13日(周三)--中国、香港、台湾
2月14日(周四)--中国、台湾
2月15日(周五)--中国、台湾
2月25日(周一)--泰国
2月28日(周四)--台湾
3月1日(周五)--韩国
3月12日(周二)--印尼
3月20日(周三)--日本
3月27日(周三)--印度
3月28日(周四)--菲律宾
3月29日(周五)--澳洲、香港、印度、印尼、新西兰、菲律宾、新加坡
4月1日(周一)--澳洲、香港、新西兰
4月4日(周四)--中国、香港、台湾
4月5日(周五)--中国、香港、台湾
4月8日(周一)--泰国
4月9日(周二)--菲律宾
4月15日(周一)--泰国
4月16日(周二)--泰国
4月23日(周二)--印度
4月25日(周四)--澳洲、新西兰
4月29日(周一)--日本
5月1日(周三)--中国、香港、印度、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、台湾、泰国
5月3日(周五)--日本
5月6日(周一)--日本、泰国
5月9日(周四)--印尼
5月13日(周一)--菲律宾
5月17日(周五)--香港、韩国
5月24日(周五)--马来西亚、新加坡、泰国
6月3日(周一)--新西兰
6月6日(周四)--印尼、韩国
6月10日(周一)--澳洲
6月12日(周三)--中国、香港、菲律宾、台湾
7月1日(周一)--香港、泰国
7月15日(周一)--日本
7月22日(周一)--泰国
8月5日(周一)--印尼
8月6日(周二)--印尼
8月7日(周三)--印尼
8月8日(周四)--印尼、马来西亚、新加坡
8月9日(周五)--印度、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡
8月12日(周一)--泰国
8月15日(周四)--印度、韩国
8月21日(周三)--菲律宾
8月26日(周一)--菲律宾
9月9日(周一)--印度
9月16日(周一)--日本、马来西亚
9月18日(周三)--韩国
9月19日(周四)--中国、韩国、台湾
9月20日(周五)--香港、韩国、台湾
9月23日(周一)--日本
10月1日(周二)--中国、香港
10月2日(周三)--中国、印度
10月3日(周四)--中国、韩国
10月4日(周五)--中国
10月10日(周四)--台湾
10月14日(周一)--香港、印度、印尼、日本
10月15日(周二)--印度、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡
10月23日(周三)--泰国
10月28日(周一)--新西兰
11月1日(周五)--菲律宾
11月4日(周一)--日本、新加坡
11月5日(周二)--印尼、马来西亚
11月6日(周三)--印度
11月14日(周四)--印度
12月5日(周四)--泰国
12月10日(周二)--泰国
12月23日(周一)--日本
12月24日(周二)--菲律宾
12月25日(周三)--澳洲、香港、印度、印尼、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、韩国
12月26日(周四)--澳洲、香港、印尼、新西兰
12月30日(周一)--菲律宾
12月31日(周二)--印尼、日本、菲律宾、韩国、泰国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选.参考欧美休假安排原文报导,请点选 .所有中文版假期安排,请点选 (整理 杜明霞)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分