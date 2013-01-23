港报财经评论: 抽水频涨势缓,炒个股不买市--经济日报1月23日

抽水频涨势缓,炒个股不买市/ 林瑞芬

港股乏善足陈,守于23,500慢升,但个股仍热.大市只要维稳,个股炒作势难止.虽有内房股频配股融资,但整体内房股无因消息大挫,启示市场资金面充裕,容量大,购买力强且持续.二来,内房股真的有中线攀升空间,具上升潜力,才令持有者惜售.远东环球 “暴升”势强烈,昨再劲升9.7%至2.6港元,料不到升势如此凌厉,约在1.6港元于网站已推介,至今赚逾62%.近数月,个股如此急劲攀升的确不少,修补估值、超卖反弹、超前反映未来原因均有,今时不同往日,与上两年市场缺水怒斩大部分二、三线反差大.说到底,股势要钱堆砌出来,目前来讲,资金面确配合着.

日本央行刚宣布在今年底完成目前的资产购买计划后,2014年1月起,每个月会购买一定数量的资产,并不设立期限.其次,上调通胀目标1倍至2%,以对抗通缩.日本央行今次大有破釜沉舟之举,能否挽救死寂的经济是后话.惟继美国量宽后,日本也加入货币战团,全球资金面愈来愈宽裕,风险胃纳愈来愈高,低息年代,已抢贵香港楼市,股市会否再创奇迹被抢高创新高,走着瞧.非没有机会.日本央行的放水行动意料之中,港股表现又见平静无激情.论激情事,可能要数美国国债触顶上限问题能否暂时解决.港股昨成交额报724.7亿港元,低见23,498,收报23,658,升0.29%.国指收12,196,升0.58%.虽然破大位,但大市成交额一来不算太配合.二来,现况在消化上市公司的配股集资,令大市有所进只能以慢升步伐进行.

二十大升幅榜中,除东方实业 、深圳国际 及中集集团 非仙及毫子股外,其余均是,可见大市在无大催化剂下慢升,难催动股指成分股急升,小投资者继续寻梦追逐细价股.禾雀虽乱飞,现况恒指保历加通道尚在微升,大市未届确认筑顶时,慢升之路如受阻掉头单日跌500-600点,炒家才可能知惊而缩一缩手,炒卖也要看大市变化.盛传港府研究楼宇空置税,暂令香港地产股升势放缓,但可以按停地产股升势的,归根究柢,还是要外围央行按停印钞机及量宽,不然,预料相关股暂只是回气.长实 昨回.恒地 持平,新地 及信置 反而升.

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盈喜H股增,国指反覆升/ 余少文

国企指数继续创近一年半高位,逾三分二内银股创一年高位,发出盈喜的H股也有好表现.而目前发出盈喜的H股明显多于首三季业绩披露前,反映中资股去年第四季业绩有改善,有助国指反覆上升.中国内地股市昨日走势反覆,拖着国企指数走,惟国指全日曾高见12,244点,为近一年半以来高位,全日升12,196点,上升70点或0.6%,成交额139亿港元,继续低于过去十日平均成交额.而红筹指数升15点或0.3%,收4,737点,成交额65亿港元,电讯股继续拖累指数,靠招商局国际 撑住.中资股昨日表现最好行业是内银股和前海概念股,前者九只内银股有七只见一年高位,后者升幅多见双位数,如中集集团 、深圳国际 等,即使是招商局也升近9%,中国政策又搞活中资股.另一好表现股份,发现是近期发盈喜的股份,如昨日创一年高位的海信科龙 和长城汽车,已有20只主板H股发出2012年业绩预告,占H股总数约14%,当中有6只是盈喜股.

印象所及,去年第三季盈喜股,只有科龙和华电国际,但今年距离业绩公布期还有两个月,连同业绩快报在内,已有6只H股发盈喜,情况较去年第三季有明显改善,即是说中资股去年第四季业绩在经济扭转放缓走势下好转过来,自然令人憧憬中资股去年业绩.当然,中资股股价已升不少,国指两个多月也升20%,个别股份股价更翻一番,或已反映去年第四季业绩好转.但随着中国内地经济复苏,料至少可延续至今年上半年,加上中资股去年上半年至首三季业绩差,在可比基数偏低下,中资股今年首季以至上半年业绩都值得憧憬,只要业绩增长持续下去,可为国指上升带来支持.盈喜股中,认为可继续留意是长汽、魏桥纺织 、中海集运 和华电,当中以长汽季度业绩最好,其前年第四季至去年底,盈利一季好过一季,去年第四季赚18亿港元,是公布季度业绩以来最最赚钱的一季,环比升24%,同比更升一倍,加上股价屡见一年高位,属于强势股,会是盈喜股首选.

不过,国指近日冲上12,000点后,因为成交量未见放量来配合,过去七个交易日守住12,000点,但成交额只有1日是多于过去十日成交额平均值,反映高位交投不活跃,股民多有戒心,惟国指短期即使调整,初步支持位是12,000点,然后是11,700点.实际上,希望国指可以先调整,消化指数过去两个多月升幅,然后在3月全国人大会议通过国家主席、国务院总理等人选前后,也是公司公布去年业绩前,才开始新升浪,升至中期目标13,000点.