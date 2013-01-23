版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:18 BJT

韩国已公布经济指标--2013/1/23

经济指标                       时间     最新数据          前月/前季数           下次公布时间    预估值
                                                                    据              (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)       第三季        +0.1%  @-r           +0.3%  @-r           1月23日     +0.5%
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       12月        +1.4%                +1.6%                1月31日        --
 工业生产(m/m)                  11月        +2.3%  @-p           +0.7%  @-r           1月30日        --
 失业率                         12月         3.0%  @              3.0%  @                  --        --
 贸易收支(亿美元)               12月       顺差19  r            顺差44  r              2月1日        --
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
 
    参看全球经济数据相关资料,可点选           
    参看韩国经济数据相关资料,可点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐