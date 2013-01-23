中国经济: 发改委专家称粮价平稳上涨有助平滑物价波动--报载

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透北京1月23日 - 中国2012年粮食产量实现创纪录的"九连增",粮价也同时出现"九连涨".国家发改委专家称,粮价平稳上涨并不会导致居民消费价格总水平的大幅度上涨,反而促进了价格总水平的基本平稳.
中证报周五报导援引发改委价格监测中心徐连仲的署名文章指出,粮价平稳上涨利好诸多,不仅可以直接促进农民收入的增加,并能调动农民生产积极性,为确保粮食供应、减小粮价波动幅度,长期来看为保持价格总水平的基本稳定奠定了基础.
"如果不是在国家主导下的粮食价格平稳提高以促进粮食产量的连年增加,在国际粮食价格暴涨的情况下,国内粮食价格涨幅可能是目前粮食价格实际幅度的数倍,"他说,"这也说明,合理的粮食价格平稳上涨可以起到防止粮食价格暴涨暴跌、保持了价格总水平基本稳定的目的."
在2003-2011年,中国粮食价格年均上涨8.2%,而居民消费价格(CPI)年均上涨3.0%,粮食价格涨幅比CPI涨幅高5.2个百分点,是价格总水平价格涨幅的2.73倍.从中可以看出,粮价上涨并没有导致CPI的大幅度上涨.
而为保护农民种粮积极性,中国自2004年以来每年都实行主要粮食品种的最低收购价政策,对粮价走势也产生了良好的导向作用.因此2003-2011年间粮价上涨并不是完全受市场供求影响,在很大程度上也是国家主动干预的结果.
徐连仲并称,粮价连续上涨具有相当的合理性,因为粮食供求关系仍然呈现紧平衡状态,且这和粮食生产成本增加、以及其他农产品价格涨幅都是相协调的.
此外,"粮价上涨直接和间接地促进了农民收入增长速度的加快,即促进了消费和经济的增长,也调整了城乡收入结构,改善了经济与社会发展不平衡的矛盾,"他说.(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分