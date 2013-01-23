中国金融: 温州拟建小贷公司再融资中心,拓同业拆借等融资渠道--报载

路透上海1月23日 - 中国证券报周三报导称,金融综合改革试验区温州市拟建立小贷公司再融资中心,以拓宽小贷公司同业拆借和发行私募债等融资渠道.

报导引述温州市金融办副主任马兴表示,不同小贷公司资金供求不同,该市计划以再融资中心为平台,由有意向的小贷公司出资,汇集一个资金池,存放于银行的托管账户.

"每家小贷公司的借款额度,是以它自身的出资额为基础的,...比如一家小贷公司先前出资1,000万，那么在此额度内能随支随用.1,000万以上,就需要进行审批.借款额度越高,利息会相应上浮.拆借资金的利率,计划以Shibor(上海银行间同业拆借利率)为基准."马兴称.

具体来说,同业拆借调剂计划以一个线上软件系统为基础,使小贷公司能实时查询资金需求、供给状况,线上完成同业拆借业务审批、运行、清算等功能.

报导称,目前该市小贷公司的主要融资方式为相互信用借款,需得到浙江省金融办批准,并由温州市金融办进行风险监控.截至去年12月中旬,相互借款数量达到8,000余万元人民币.

除拟通过同业拆借调节短期流动资金外,寻求来自资本市场的长期限、利率固定的资金,是温州小贷公司融资方式创新的重点.

马兴介绍说,未来计划联合三到五家小贷公司,以浙交所为平台发行集合债.另一计划是小贷公司发行私募股权.后者具体为以再融资中心为平台,通过集合信托等方式筹集资金,再注入小贷公司,以避免小贷公司自发股权引发的非法集资嫌疑.

由于再融资中心尚未建立,目前计划先由几家小贷公司各自单独发行第一批私募债."这批小贷公司私募债将由财通证券承销,于浙交所发行,已经进入了操作阶段."马兴表示.

温州市目前有31家小贷公司,正在筹备的还有22家,贷款的余额在120亿元左右.