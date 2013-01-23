中国金融: 温州拟建小贷公司再融资中心,拓同业拆借等融资渠道--报载

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透上海1月23日 - 中国证券报周三报导称,金融综合改革试验区温州市拟建立小贷公司再融资中心,以拓宽小贷公司同业拆借和发行私募债等融资渠道.
报导引述温州市金融办副主任马兴表示,不同小贷公司资金供求不同,该市计划以再融资中心为平台,由有意向的小贷公司出资,汇集一个资金池,存放于银行的托管账户.
"每家小贷公司的借款额度,是以它自身的出资额为基础的,...比如一家小贷公司先前出资1,000万，那么在此额度内能随支随用.1,000万以上,就需要进行审批.借款额度越高,利息会相应上浮.拆借资金的利率,计划以Shibor(上海银行间同业拆借利率)为基准."马兴称.
具体来说,同业拆借调剂计划以一个线上软件系统为基础,使小贷公司能实时查询资金需求、供给状况,线上完成同业拆借业务审批、运行、清算等功能.
报导称,目前该市小贷公司的主要融资方式为相互信用借款,需得到浙江省金融办批准,并由温州市金融办进行风险监控.截至去年12月中旬,相互借款数量达到8,000余万元人民币.
除拟通过同业拆借调节短期流动资金外,寻求来自资本市场的长期限、利率固定的资金,是温州小贷公司融资方式创新的重点.
马兴介绍说,未来计划联合三到五家小贷公司,以浙交所为平台发行集合债.另一计划是小贷公司发行私募股权.后者具体为以再融资中心为平台,通过集合信托等方式筹集资金,再注入小贷公司,以避免小贷公司自发股权引发的非法集资嫌疑.
由于再融资中心尚未建立,目前计划先由几家小贷公司各自单独发行第一批私募债."这批小贷公司私募债将由财通证券承销,于浙交所发行,已经进入了操作阶段."马兴表示.
温州市目前有31家小贷公司,正在筹备的还有22家,贷款的余额在120亿元左右.
2012年3月国务院决定设立温州市金融综合改革试验区;同时,将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)