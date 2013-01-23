联合国谴责朝鲜发射火箭,朝鲜扬言将加强核威慑

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国1月22日 - 联合国安理会周二一致谴责朝鲜去年12月发射火箭，并扩大现有的联合国制裁，引发朝鲜扬言将增强军力和核能力。
尽管安理会通过的决议并未对朝鲜实施新的制裁，但外交官们表示，中国支持该决议对朝鲜造成重大外交打击。
决议称，之前的安理会决议禁止朝鲜进一步试射弹道导弹、进行核试验以及进口与核项目相关的原料和技术，安理会谴责朝鲜违反这些决议。
决议还指出，如果朝鲜再次发射火箭或进行核试验，安理会决心采取重大行动。
朝鲜迅速作出回应，称将不再就朝鲜半岛去核化问题举行谈判，并将增强军力和核能力。
“我们将采取措施提升并加强我们的军事防御能力，包括核威慑，”朝鲜外交部在朝中社刊发的一份声明中称。
联合国决议决定将朝鲜空间技术委员会等六家机构以及朝鲜空间技术委员会官员白昌浩（Paek Chang-ho）等加入现有联合国黑名单。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)