《香港重要政经日程》--1月23日-1月29日

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
==================今日重要政经消息=====================
1月23日(周三)
-- 滉达富 首日挂牌.
--09:00 东风集团股份 于北京举行临时股东大会.
--12:30 特首梁振英出席香港总商会午餐会演讲.
--15:00 圣马丁国际 股东特别大会.
*--16:30 时计宝投资有限公司举行投资者推介会.
==================近期重要政经消息======================
1月24日(周四)
-- 置富产业信托 公布年报.
--09:30 中国南方航空 于广州白云机场举行临时股东大会.
--10:00 怡邦行控股 举行股东周年大会.
--10:00 美兰机场 于海南省海口市举行股东特别大会.
--10:00 镇科集团 股东特别大会.
*--15:00 香港投资推广署公布2012年度业绩及2013年目标.
--16:30 香港12月外贸数据.
*--17:00 置富产业信托 公布全年业绩.
1月25日(周五)
-- Dynam Japan 公布第三季度业绩.
-- 笔克远东 公布全年业绩.
-- 金沙中国 公布中期股息.
--09:30 福田实业 股东特别大会.
--10:00 大连港 在中国举行股东特别大会.
--14:30 海信科龙 在中国举行股东特别大会.
--15:00 TCL通讯 股东特别大会.
-- 数码香港 公布中期业绩.
1月28日（周一）
-- 天然乳品 公布中期业绩.
-- 英裘控股 公布第三季度业绩.
--11:00 正道集团 股东特别大会.
--10:00 珠江轮胎 股东特别大会.
--10:00 冠捷科技 股东特别大会.
*--15:00 摩根大通2013年投资者信心指数和全球市场前景展望报告会.
1月29日(周二)
-- 岁宝百货 公布中期业绩.
--15:30 文化地标投资 股东特别大会.
--10:30 星狮地产 年度周年股东大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分