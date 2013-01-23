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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:50 BJT

《香港重要政经日程》--1月23日-1月29日

==================今日重要政经消息=====================

1月23日(周三)

-- 滉达富 首日挂牌.

--09:00 东风集团股份 于北京举行临时股东大会.

--12:30 特首梁振英出席香港总商会午餐会演讲.

--15:00 圣马丁国际 股东特别大会.

*--16:30 时计宝投资有限公司举行投资者推介会.

==================近期重要政经消息======================

1月24日(周四)

-- 置富产业信托 公布年报.

--09:30 中国南方航空 于广州白云机场举行临时股东大会.

--10:00 怡邦行控股 举行股东周年大会.

--10:00 美兰机场 于海南省海口市举行股东特别大会.

--10:00 镇科集团 股东特别大会.

*--15:00 香港投资推广署公布2012年度业绩及2013年目标.

--16:30 香港12月外贸数据.

*--17:00 置富产业信托 公布全年业绩.

1月25日(周五)

-- Dynam Japan 公布第三季度业绩.

-- 笔克远东 公布全年业绩.

-- 金沙中国 公布中期股息.

--09:30 福田实业 股东特别大会.

--10:00 大连港 在中国举行股东特别大会.

--14:30 海信科龙 在中国举行股东特别大会.

--15:00 TCL通讯 股东特别大会.

-- 数码香港 公布中期业绩.

1月28日（周一）

-- 天然乳品 公布中期业绩.

-- 英裘控股 公布第三季度业绩.

--11:00 正道集团 股东特别大会.

--10:00 珠江轮胎 股东特别大会.

--10:00 冠捷科技 股东特别大会.

*--15:00 摩根大通2013年投资者信心指数和全球市场前景展望报告会.

1月29日(周二)

-- 岁宝百货 公布中期业绩.

--15:30 文化地标投资 股东特别大会.

--10:30 星狮地产 年度周年股东大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 赵红梅; 审校 张喜良)

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