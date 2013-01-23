中国金融: 首批参与前海跨境人民币贷款的银行将达8-10家--报载

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透北京1月23日 - 中国证券报周三报导称,首批参与前海跨境人民币贷款业务的银行将增至8-10家,招商银行 、建设银行 等或榜上有名,具体签约事宜及银行名单有望下周公布.
报导并指出,首批参与行或还包括,渣打银行 、恒生银行 、汇丰控股 、东亚银行 、工商银行 和中国银行 .
报导引述前海管理局局长郑宏杰表示,前海首批跨境人民币贷款未设定上限,具体额度将由央行监管确定.
央行深圳市中心支行此前公布的《前海跨境人民币贷款管理暂行办法》提出,将根据香港人民币业务发展情况、前海建设发展需求和国内宏观调控的需求,对前海企业获得香港人民币贷款实行余额管理,贷款利率由借贷双方自主确定.
香港经济日报亦引述消息指,前海管理局和人民银行下周一将举行仪式,公布首批跨境人民币贷款的银行名单,昨起发邀请函.汇丰香港区总裁冯婉眉表示，期望成为首批前海跨境人币贷款银行之一.(完) (发稿 康熙泽; 审校 黄凯)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)