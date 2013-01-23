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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:36 BJT

中国金融: 首批参与前海跨境人民币贷款的银行将达8-10家--报载

路透北京1月23日 - 中国证券报周三报导称,首批参与前海跨境人民币贷款业务的银行将增至8-10家,招商银行 、建设银行 等或榜上有名,具体签约事宜及银行名单有望下周公布.

报导并指出,首批参与行或还包括,渣打银行 、恒生银行 、汇丰控股 、东亚银行 、工商银行 和中国银行 .

报导引述前海管理局局长郑宏杰表示,前海首批跨境人民币贷款未设定上限,具体额度将由央行监管确定.

央行深圳市中心支行此前公布的《前海跨境人民币贷款管理暂行办法》提出,将根据香港人民币业务发展情况、前海建设发展需求和国内宏观调控的需求,对前海企业获得香港人民币贷款实行余额管理,贷款利率由借贷双方自主确定.

香港经济日报亦引述消息指,前海管理局和人民银行下周一将举行仪式,公布首批跨境人民币贷款的银行名单,昨起发邀请函.汇丰香港区总裁冯婉眉表示，期望成为首批前海跨境人币贷款银行之一.(完) (发稿 康熙泽; 审校 黄凯)

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