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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:45 BJT

国际油市: 美国原油期货触及四个月高点,受德国乐观数据扶助

3月布兰特原油期货 升0.06美元至每桶112.48美元.

德国智库ZEW周二发布月度调查显示,分析师和投资者对经济的看法连续第二个月大幅上升,显示欧元区危机对德国的冲击已不如去年底时那么严重.

德国公布该数据前,日本央行承诺无限制购买资产以提振经济,激励对石油和金属等风险资产的投资意愿.

奥巴马政府将对TransCanada 石油管线改道的决议延迟至3月.

一周来发生在叙利亚东北部的武装冲突已造成至少56人死亡.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰; 审校 张若琪)

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