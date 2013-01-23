专栏节选: 小心！台股的边缘化危机--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月24日出版的当期「老谢开讲」专栏。) 两岸三地的股市，台股算是最早发的市场，一九九○年代初，台湾的加权指数飙升到一二六八二点，当天股市成交量高达二一六○亿新台币，不久，中国股市成立，深沪股市成交只有二、三亿元，台股成交量大大领先中国股市。

一九九七年，台湾靠着电子业的快速扩张，台股又涨到一○二五六点，那个时候台股出现三一八○亿元天量，而香港在九七大限主权回归那一年，投机大鳄索罗斯放空港币、港股，香港陷入空前危机，那时台股成交量经常是港股的四、五倍以上。

九○年代，台股是两岸三地最蓬勃发展的资本市场，不过进入二○○○年之后，开始出现转捩点。○三年以后，港股成交量逐渐超越台股，中国深沪股市在经过一连串股改，也超越了台股，到了去年，中港股市与台股的差距再进一步拉大。

**今年以来台股表现相对逊色**

以今年元月十四日到十八日这一周，中港台三地股市的交易数据来观察，第一个指标是股价指数，这一周台股下跌八十六．二八点，香港的恒生指数上涨三二一七．七一点，香港国企股上涨二六三．一二点，而中国深沪股市也都是涨势，上证当周上涨七十四．○九点，深证上涨四十九．五七点，台股在这一周的表现敬陪末座。

第二个指标，以一三年来的全球股市表现来看，美国财政悬崖的问题在开年之初顺利解决，元月二日全球股市都大涨。进入一三年，全球股市包括委内瑞拉、土耳其、印尼、南非、菲律宾、墨西哥等国都陆续挑战历史新天价；美国标准普尔五百指数率先攻顶上涨四．一三％，再创○七年以来新高价，道琼指数一三年以来上涨三．七五％，那斯达克指数上涨三．八七％，欧洲的德国上涨一．六一％，瑞士股市大涨八．九一％。

回头看两岸三地股市，上证今年以来上涨二．一一％，深证上涨六．一八％，深圳股市表现比上海好，是因为Ｂ股全资转换Ｈ股计画（Ｂ转Ｈ），在深中集（世界主要的集装箱制造商之一）开了第一枪之后，深万科、深丽珠相继跟进，在上海挂Ａ、Ｂ股的银楼业者老凤祥也呼应；中集从深圳Ｂ股转战香港Ｈ股，股价大涨五五．二％，这一涨激起了深圳Ｂ股的想像空间。

从去年十一月底起，深圳Ｂ股从五四九．一○九点大涨到七七二．六四点，涨幅高达四○．七％，而今年来深圳Ｂ股再涨七．三一％，涨幅高居深沪Ａ、Ｂ股之冠。

深圳Ｂ转Ｈ带来热烈憧憬，香港国企股今年来大涨五．八四％，表现优于香港恒生指数的四．一七％。回头看政府全力拉抬的台股表现却平淡，年初很多专家看台股元月涨到八千点，不过今年元月到十八日为止，台股只小涨○．四三％，若非元月十八日台股大涨一一六．二三点，台股很可能与韩国同病相怜，成为今年以来全球表现弱势的市场。所以从股价来看，不论是今年以来，或是元月十四日到十八日单周表现，台股表现都相对逊色。

股价也许因基期不同，不能以短期表现来论英雄，但是成交量可不能造假，台股最大的罩门出现在成交量。以元月十八日这一天的成交量来看，台股是七○三．一五亿新台币，香港恒生是七九五．三亿港币，深圳股市是九八五．○四亿人民币，上海是一○五三．九一亿人民币，两市加在一起是二○三八．九五亿人民币，台股用新台币计算的交易量都输用港币计价的香港，或是以人民币计价的中国深沪股市，而且差距愈拉愈远。

**台股成交量不济**

统计元月十四日到十八日的当周交易量，上证一连五天都超过千亿人民币成交量，全周成交六○六三．三九亿人民币，深证全周成交五七二二．二四亿人民币，两市合计达一兆一七八五亿人民币；若以一人民币可兑换四．六六九七新台币来算，深沪股市过去一周的交量量达五．五兆新台币，深沪股市一周交易量，居然超过台股去年第四季全季四．五九四兆新台币的成交量。

再看香港股市。香港国企股单周成交七○四．三亿港币，香港恒生则成交三八三九．一二亿港币，若以一港币兑换三．七四三七新台币来算，港股一周成交一．四三七兆新台币，约台股一个月的成交量；这也意味了香港用港币计价的成交量与用新台币计价的台股相差甚远，这一来回就差了三、四倍。一月十四日当周台股成交四二三八．一六亿新台币，在两岸四地的股市，台股不管价的表现，或是量的表现都敬陪末座，这可看出台股过去三十年的风华已不再。

一九八○年代，台股从六三六点大涨到一二六八二点，当时台股从一二一家上市公司开始大幅增加，是亚太最有活力的市场，台股雄心勃勃要力拚成为亚太筹资中心。九○年代，台股跟着日本泡沫吹破，九七年的亚洲金融风暴，台湾也首当其冲；不过当时房地产泡沫调整，台湾的电子业却杀出重围，台湾以电子股为主的市场仍然十分有活力。而这个优势到了二○○○年科技泡沫，中国经济崛起，而台湾采取闭关自守政策，台湾的资本市场优势开始快速流失。到了去年，马英九祭出证所税，又让原来软弱无力的台股更加弱势。

台股暮气沉沉充分显现在成交量上面。去年一年，台股单月最大成交量出现在二月，全月成交二．八五兆新台币，交易日虽少，但正值马英九总统连任，台股股民对未来充满期待，量能释放，到三月时有二．三四兆元的成交量。但台股只有这两个月成交量逾二兆元，此后只有一．五兆元上下，这比起一一年台股整年开高走低，但一一年有八个月成交量逾二兆元，最大的量是在元月的二．六九九兆元及八月的三．○二兆元；而再往前推，一○年有两个月成交量超过三兆元；再往前推，○七年七月金融海啸来袭之前，台股七月成交量达五．○三一兆元。以台股目前量能伸缩不自如，能缩却不能放来看，台股有逐渐步入老年期的疑虑。

反观深沪股市量能伸缩充满弹性，仍有青少年期的特色。上证从○七年最高峰的六一二三．六六九点跌下来，最惨到去年十一月的一九四九．四五七点，股民都跌到受不了退场，去年一年，Ａ股帐户结清不再进出的股民达四十五万人，不过中国股市能跌能涨，量能变化更值得观察。

去年十月及十一月，深沪股市最低迷的时候，上证十月全月成交九二○一．七五亿人民币，十一月是九一六一．○六亿人民币，是典型的底部量；但十二月行情来了，成交量立刻放大到一．七一六五兆人民币，量能几乎放大一倍。深证去年十月成交量是九二一六．九六亿人民币，十一月成交量八五七八．九七亿人民币，十二月再放大到一．四三二二兆人民币。

若从周量来看，深沪股市能伸能缩的功能更加显着，去年十一月最后一周，深证触底跌到七四○．八点，成交量只有一六一八．○七亿人民币，如今爆出五七二二．二四亿人民币的大成交量。同样在上证也是如此，十一月最后一周，上证成交一七七六．○九亿人民币，两市成交合计三三九四．一六亿人民币，如今两市成交量放大到一．一七八五兆人民币，足足成长二．四七倍，充分显现人气回笼的多头气势。

**Ｂ转Ｈ概念全面爆发,深沪股市绝地大反攻**

深沪股市结束○七年以来下跌的空头市场，去年十一月起出现绝地大反攻，在政治上，十八大圆满落幕是十分重要的转捩点。在经济上，候任总理李克强提出城镇化是中国未来几十年发展的主题，让市场找到新方向，但最大功臣仍是郭树清领军的证监会。

这次引导深沪股市上涨最大功臣来自Ｂ转Ｈ概念全面爆发。在深沪股市里，Ｂ股的正式名称是人民币特种股票，以外币认购与买卖，是在上海或深圳证券交易所上市交易的外资股。两家交易所的Ｂ股分别以美元及港币计价交易，Ｂ股公司的注册地及上市地都在中国境内。

○一年之前，投资者限制为境外人士，上证最惨跌到二十一点，后来开放境内持有外币人士也可买Ｂ股，上证一下子冲到二四一点，足足大涨十倍。过去几年，以Ｂ股计价的上海Ｂ股表现比港币计价的深圳Ｂ股出色，○七年上海Ｂ股指数最高涨到三九四．二一点；反观深圳Ｂ股○七年最高涨到七九五．○一点，到了一○年十一月竟又涨到八八八．三七九点，创了历史新高。

深圳Ｂ股以港币计价，又处在香港旁，完全被香港边缘化，长年以来，深圳Ｂ股交易清淡，一直到去年八月，中集集团建议其外资股，由Ｂ股退市，再以介绍形式转投到香港市场，以Ｈ股形式继续交易，而原Ｂ股股东可选择收取现金退市，或直接过户成Ｈ股股东。

深中集在一二年十一月十九日首日在香港挂牌交易，深中集在深圳Ｂ股下市，最后交易日收盘价是九．七港币，到香港首日交易以十二．六港币开出，收盘是十一．二二港币，明显高于深圳Ｂ股行情。一三年元月三日，深中集写下十六．四八港币高价，较深圳Ｂ股下市前，足足飙涨了六九．九○％；深中集来到香港股价暴升了将近七成，即使是元月十八日收盘十四．二港币，也仍上涨四六．三九％。

深中集打响了第一炮，让深圳Ｂ股成为市场新焦点。率先表态的深万科在去年十二月二十五日停牌前，Ａ股股价跳空大涨○．五七人民币，创了海啸以来新高价，Ｂ股股价更是超过Ａ股两成。

所有可能转Ｈ股的，股价都大幅上扬，像地产开发的招商局从九港币大涨到二十九．九四港币，频创历史新高；一致药业从十二．七五港币飙升到三十二．三港币；丽珠医药则从十二．六八港币涨到二十八．七八港币；汽车股的江铃、长安也都跟进大涨；珠宝商老凤祥一宣布Ｂ股转Ｈ股，Ａ股及Ｂ股不到九十分钟双双涨停。

这一轮深沪股市上涨，Ｂ转Ｈ是很重要动力，深圳Ｂ股与上海Ｂ股拉大了与Ａ股比价空间，而Ｂ转Ｈ效应，也让长期与Ａ股、Ｂ股折价的香港Ｈ股快速跟上。两市不同的价格出现比价上升的良性效应，怪不得港交所行政总裁李小加立刻表示，港交所欢迎所有符合资格的Ｂ股公司来香港上市。

港交所在○八年至一一年，连续四年夺得全球新股集资冠军宝座；一二年时深沪股市不振，香港首次公开发行（ＩＰＯ）数量大减，集资金额掉到全球第四。

证监会主席郭树清在Ｂ转Ｈ奏效后，又开了第二枪。元月十四日郭树清宣布为扩大Ａ股市场容量，将大幅增加合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）及人民币合格境外机构投资者（ＲＱＦＩＩ）的规模，从目前占Ａ股市场比重一．五％至一．六％，提高十倍。

**过去台股千亿元成交是低量,如今变成大量**

香港股市不断透过吸纳中资企业来港上市，扩大市场规模，并且以低税争取全球资金来参与香港股市交易，使香港得以靠着吸收中国经济奶水，不断壮大香港股市的规模；而中国股市则持续除弊兴利，慢慢从绝地迈向坦途；台湾的证监单位则努力把钱赶跑，快速让台股边缘化。

过去二、三十年来，台股很早就冒出头了，二十三年前已出现二千多亿元天量，十三年前，又见到三千多亿元天量；过去千亿元成交是低量，如今千亿元变成台股大量，四、五百亿元变成低量。股票市场没有量就没有价，未来台股若保持目前低量，自我边缘化危机将愈来愈严重。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.