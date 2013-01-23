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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 16:09 BJT

中国新债: 财政部下周三将招标发行260亿元固息国债,期限三年

* 中国财政部将于1月30日招标发行260亿元人民币记账式国债,期限三年--公告

路透上海1月23日 - 中国财政部周三公告称,将于下周三(30日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行260亿元人民币的固息记账式国债,期限三年.

刊登在财政部网站的公告显示,该期债为财政部今年第四期记账式国债,按年付息,采用混合式招标方式,标的为利率.全部为竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债1月31日开始发行并计息,1月31日-2月4日进行分销,2月6日起上市交易.(完)

参看详情,可点选财政部网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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