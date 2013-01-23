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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:42 BJT

《汇市简讯》美元/日圆与欧元/日圆均处不定状态,东京时段窄幅交投

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* 美元兑日圆与欧元兑日圆在东京市场均变动不大

* 昨日的震荡交投过后,市场人士多稍事喘息

* 美元兑日圆支撑位在88.38下方的低点,欧元兑日圆支撑位在117.74下方的低点

* 美元兑日圆下行停止单关注位在88.30下方,欧元兑日圆在117.30下方,两货币对分别在88.00与117.00下方有更多停止单

* 美元兑日圆走势目前为止受限于88.80,欧元兑日圆为118.34.(完)

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