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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:43 BJT

香港个股: 亨得利控股发行3.5亿美元五年期优先票据,年息率6.25%

路透香港1月23日 - 大中华区高档手表零售商--亨得利控股 周三公布,将发行3.5亿美元于2018年到期的优先票据,息率定为6.25%.

公司的声明称,拟将所筹资金用于赎回尚未偿还之2015年可换股债券,及为其他债务提供资金及作一般公司用途.

亨得利代理超过50个国际知名中高端品牌手表,包括欧米茄(Omega)、天梭(Tissot)、豪雅(TAG Heuer)、真力时(Zenith)、卡地亚(Cartier)、江诗 丹顿(Vacheron Constantin)、积家(Jaeger-LeCoultre)、万国(IWC)、劳力士(Rolex)等.

公司表示,发行票据将可巩固其财务状况,进一步扩大公司国际影响力及提高其进入国际资本市场的实力.

亨得利早盘初段涨1.63%,报3.12港元,过去一个月升8.7%.(完)

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