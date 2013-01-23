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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 12:27 BJT

新债招标: 台湾20年102/3期公债得标利率为1.605%,符合预期

路透台北1月23日 - 台湾央行周三表示,财政部委托标售的20年期公债102/3 得标利率为1.605%,符合市场预期.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.59-1.61%间,最低预估在1.58%,最高在1.62%.

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额566.5亿台币,投标倍数为1.42倍,低于上次5年期公债102/2的1.79倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重44.75%、证券业21.0%、保险业33.75%、票券业0.5%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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