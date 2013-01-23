《中国公司债发行日程表》--1月23日

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点 公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会 核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================== *中信重工 至多28 10 5 询价区间4.70%-5.15% 中信证券 AA+ 1/25-1/29 8 7 询价区间5.00%-5.45% 中德证券 (分别在第3年末和第5年末附发行人上调票面利率和投资者回售选择权/两个品种间可以进行 双向回拨) ============================================================================================== *芭田股份 至多5.4 5.4 5 询价区间5.60%-6.20% 中信建投证券 AA 1/25-1/29 (第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================== *中航光电 至多5 5 5 预设区间5.0%-5.5% 国泰君安证券 AA 1/25-1/29 (附第3年末附发行人和投资者选择权/中航科工提供担保) 中航证券 ============================================================================================== 广东榕泰 不超7.5 7.5 5 预设区间5.50%-6.10% 中信证券 AA 1/24-1/28 (附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) ============================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)