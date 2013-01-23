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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 10:00 BJT

金属期市: 铜价守在一周多高位附近,受惠日央行宽松举措

上海期交所5月期铜 变动也不大,报每吨58,690元人民币(9,400美元.)沪铜上日触及今年以来次高价59,020元人民币.

日本央行周二宣布,将从明年起无限制购买资产,并把通胀率目标上调至2%,这是该央行为结束长达数年经济停滞所采取的最为决断的措施.

德国智库ZEW周二发布月度调查显示,分析师和投资者对经济的看法连续第二个月大幅上升,显示欧元区危机对德国的冲击已不如去年底时那么严重.

美国12月成屋销售意外下滑,但降幅尚不足以表明楼市复苏失去动力.

全球最大矿商--澳洲必和必拓 公布其季度铁矿石产量增加3%,略低于分析师预期.该公司正全速跟进中国钢铁厂商的需求.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 杜明霞)

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