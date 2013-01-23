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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 10:04 BJT

中港个股: 中国太保与德国安联集团将成立健康险合资企业

路透上海1月23日 - 中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司 周三公告称,将与德国安联集团 合资成立太保安联健康保险公司.

公告显示,太保与安联已于周二签署股权协议和太保安联健康险公司章程,设立事项尚需取得中国保监会等部门的批准.不过公告未透露合资公司更多财务细节.

值得注意的是,中国太保15位董事中,13位赞成,但亦有两位弃权.弃权董事认为健康险业务的发展存在不确定性.

相关资料显示,安联集团目前持有中国太保2.36亿H股,占后者总股本2.6%,但未在太保董事会中拥有席位.

健康险是人身险的一种,常见险种包括疾病保险,医疗保险等.据中国保监会数据,去年国内健康险原保险保费收入为862.76亿元人民币,同比增长24.7%.中国正积极推进城乡居民大病保险由商业保险公司承办机制,这给国内健康险业带来巨大商机.

中国太保A股周三早盘报21.46元,跌0.69%;过去一个月则累计上涨5.6%.(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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