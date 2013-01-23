版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 10:31 BJT

美股业绩: 颜料需求不旺侵蚀杜邦第四季获利

路透1月22日 - 颜料与太阳能面板零部件需求不佳,侵蚀了美国杜邦(DuPont) 2012年第四季的获利,执行长Ellen Kullman鉴于环境的"重大挑战",降低对那些赚钱业务的预期.

杜邦多数二氧化钛颜料的市场需求均有下滑,2012年该部门对公司总利润的贡献比重从2011年的近三分之一降到28%.二氧化钛颜料用于纸张及塑料着色.

杜邦第四季录得净利1.11亿美元,合每股盈余(EPS)0.12美元,不及上年同期的3.73亿美元与每股盈余0.40美元.

扣除一次性项目后的第四季EPS为0.11美元.汤森路透I/B/E/S显示的分析师预期为0.07美元.

净营收降至73.3亿美元,降幅不到1%,分析师预期为72.6亿美元.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐