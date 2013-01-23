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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 10:21 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下跌,受交叉盘资金流抑制

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* 澳元/美元跌至1.0530下方,因传言称有大量欧元/澳元买盘

* 澳元/美元买盘在1.0500/10,支撑位在1.0505

* 澳洲通胀数据良好,如澳洲央行2月不降息则3月有降息空间

* 市场认为澳洲央行3月降息几率只有36%(完)

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