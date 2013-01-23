更新版 1-新债招标: 中国七年国债中标利率稍低预期,稳势下需求仍高企

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
* 七年国债中标利率3.42%,稍低于预测均值
* 投标倍数2倍,属较高水平
* 票面和边际仅2bp点差,机构定位较为接近 (新增交易员评论等更多内容)
路透上海1月23日 - 中国财政部周三招标的七年期国债,中标利率稍低于预期.在昨日国开行"福娃债"火热增发映衬下,今日国债利率较二级水平仅有小幅折让而略显逊色.不过考虑到国债走势的相对稳定,2倍的认购倍数已属较高水平,显示机构配置需求仍很强劲.
业内人士稍早透露,财政部上午招标的300亿元人民币七年期固息国债,中标利率为3.42%,边际(最优)利率为3.44%,投标倍数为2倍.此前市场利率预测均值3.44%,预测区间为3.38%-3.48%.
国债招标"结果符合预期,没啥惊喜."上海一银行交易员称.
华南一银行交易员补充说,今日国债票面与边际利率仅有2个基点(bp)的差距,说明市场对本期债的定位较为一致,而且2倍的投标倍数说明需求较好.
不过上述上海银行交易员指出,目前一级半(上市前交易)市场上,已有机构按3.44%的边际利率返手续费预售本期债,意味着按3.42%中标的机构获益空间有限.这或从侧面说明配置需求仍是一级市场主力.
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,七年期品种最新收益率为3.4698%; 二级市场上,剩余期限约6.62年的固息国债120016券最新成交 在3.4500%.
国家开发银行周二首次增发今年第1-5期固息金融债,中标收益率均明显低于预期及二级市场水平.其中一年和三年等中短品种,受持续宽松资金面支撑,低于预期幅度居前.
今日招标新债为财政部今年第三期记账式附息国债,按年付息.采用混合式招标方式,标的为利率.不进行甲类成员追加投标.该期债1月24日开始发行并计息,1月28日发行结束,1月30日起上市交易.(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)