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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 10:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆筑底可能是受投信基金推出影响,细节不详

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* 目前为止细节不详,但美元/日圆在88.38-39筑底,可能是因为投信基金因素

* 预料将有相关需求,传闻有3,000亿日圆以上的大型基金登场

* 但日本散户投资人近来对汇市兴趣没那么高,较关注股市

* 88.30下方仍料有停止单,88.00下方更多,87.80下方有大型停止单

* 目前美元上档在89.00下方料仍有强劲阻力.(完)

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(编译 蔡美珍; 审校 丁琦)

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