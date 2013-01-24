《中国债券市场每日交易备忘》--1月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国东方证券20亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AA+),工行和建行等主承 中核工业建设集团15亿元九个期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和浦发银行主承 山东王晁煤电3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 深圳桑达电子2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 五凌电力5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 大唐黑龙江发电公司6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),兴业银行和国开行主承 杭州交投集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 浙江恒逸集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),进出口行和中行主承 ============================================================================= 二、新债上市: 江苏奕淳集团3.4亿元一年期短融041363001,票面利率6.00% 中材股份 10亿元一年期短融041369004,票面利率4.24% 林州重机 3亿元一年期短融041358011,票面利率6.10% 正海集团2亿元一年期短融041362002,票面利率6.10% 山东商业集团15亿元一年期短融041360005,票面利率4.54% 山西沁新能源集团5亿元一年期短融041364003,票面利率5.15% 赣粤高速 10亿元七年期中票1382031,票面利率5.25% 方大炭素 6亿元三年期中票1382032,票面利率5.37% ============================================================================= 三、缴款: 赣州发展投资控股集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380021,票面利率6.60% 重庆涪陵国资17亿元七年期固息债1380022,票面利率6.39% 国家开发银行60亿元一年期固息增发债130201,发行价格100.24元 国开行80亿元三年期固息增发债130202,发行价格100.39元 国开行60亿元五年期固息增发债130203,发行价格100.4051元 国开行60亿元七年期固息增发债130204,发行价格100.3895元 国开行50亿元10年期固息增发债130205,发行价格100.50元 国家电网公司100亿元七年期固息债1380024,票面利率4.75% 国家电网公司100亿元15年期固息债1380025,票面利率5.10% 济宁供水集团3亿元七年期固息债1380026,票面利率7.18% 中国航空油料集团公司10亿元六个月期超短融 中国建材 20亿元三个月期超短融 招商证券 30亿元三个月期短融 京能清洁能源 9亿元一年期短融 广汇能源 10亿元一年期短融 江苏澄星实业6亿元一年期短融 中国化工集团25亿元一年期短融 巨石集团7亿元一年期短融 南方电网50亿元三年期中票 史丹利 2亿元三年期中票 ============================================================================= 四、还本付息: 浙江沪杭甬 10亿元10年期固息债038002到期兑付,票面利率4.29% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 董事长倪开禄周三表示, 该公司将如期支付所发公司债--11超日债 首期利息,并承诺存续期的付息还本. --中国经济2012年成功实现软着陆,企稳回暖趋势已经形成.路透最新调查结果显示,大多数分析师预计201 3年中国经济成长率将返回至8%以上,全年呈现"两头低、中间高"的特点;而伴随着经济复苏,通胀也将继续温和 上升,但仍在可控范围内. 国家统计局1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇/曹巍浩)