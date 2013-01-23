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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 11:54 BJT

路透专访: 向央行施加政治压力的做法令人担忧--欧洲央行亚斯穆森

路透布鲁塞尔1月22日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周二表示,压迫央行采取更宽松的货币政策应对结构性经济问题的做法令人担忧.

亚斯穆森称,汇率并非欧洲央行的政策目标,七国集团(G7)才是讨论主要汇率的合适论坛.数小时前,日本央行甫宣布改采较宽松的货币政策.

"面对结构性问题,施加公开压力要求央行采取更多行动的做法,让我们有理由感到担忧."亚斯穆森在欧盟财长一场会议间隙说道."更为宽松的货币政策也无法解决结构性问题."

"央行独立性当然很宝贵.政治影响因素的介入可能削弱市场信心."亚斯穆森说.

"我既不喜欢汇率战这个说法,也不喜欢这个想法.我深信国际合作是更好的方式.多年来,G7一直是主要汇率问题的合适论坛."亚斯穆森表示.

"不该把汇率问题政治化."

欧洲央行肩负实现"物价稳定"的任务,即把通货膨胀率控制在略低于2%.

"我从不对汇率置评,但对经济增长和物价稳定而言,汇率肯定是项十分重要的要素."欧洲央行总裁德拉吉1月10日的记者会曾表示,"但我们必须谨记,那并非政策目标."

亚斯穆森呼应了德拉吉的声明.(完) (编译 张若琪; 审校 张涛)

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