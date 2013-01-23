路透专访: 向央行施加政治压力的做法令人担忧--欧洲央行亚斯穆森

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透布鲁塞尔1月22日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周二表示,压迫央行采取更宽松的货币政策应对结构性经济问题的做法令人担忧.
亚斯穆森称,汇率并非欧洲央行的政策目标,七国集团(G7)才是讨论主要汇率的合适论坛.数小时前,日本央行甫宣布改采较宽松的货币政策.
"面对结构性问题,施加公开压力要求央行采取更多行动的做法,让我们有理由感到担忧."亚斯穆森在欧盟财长一场会议间隙说道."更为宽松的货币政策也无法解决结构性问题."
"央行独立性当然很宝贵.政治影响因素的介入可能削弱市场信心."亚斯穆森说.
"我既不喜欢汇率战这个说法,也不喜欢这个想法.我深信国际合作是更好的方式.多年来,G7一直是主要汇率问题的合适论坛."亚斯穆森表示.
"不该把汇率问题政治化."
欧洲央行肩负实现"物价稳定"的任务,即把通货膨胀率控制在略低于2%.
"我从不对汇率置评,但对经济增长和物价稳定而言,汇率肯定是项十分重要的要素."欧洲央行总裁德拉吉1月10日的记者会曾表示,"但我们必须谨记,那并非政策目标."
亚斯穆森呼应了德拉吉的声明.(完) (编译 张若琪; 审校 张涛)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分