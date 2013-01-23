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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 11:04 BJT

台湾债市: 大型券商调降农历年前公司债RP利率,盼拉高跨年承作意愿

路透台北1月23日 - 台湾公司债附买回(RP)利率周三稳中趋跌.为因应农历春节前的资金需求,券商与投信、寿险等客户正针对资金落点展开拉锯.大型券商以调降节前公司债RP利率为手段,希望能提升客户跨年承作意愿.

一大型券商调度人士表示,今日市场资金仍宽裕,投信客户以续做为主,但有寿险找新券的需求.由于农历春节将届,为确保能安稳度过节前的资金需求,只要客户愿意接受跨年的安排,公司债RP就可以0.80%承作.

"但若是不跨年,续做在0.79%,新券开在0.78%."该调度人士说.

另一券商交易员表示,由于手中券源稀缺,今日多以到期续做为主,利率也持稳在既有水准.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.81%,少数低见0.78%.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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