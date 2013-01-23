路透调查: 中国经济成长率今年料回升至8.1%,利率持稳不变

* 今明两年中国经济成长率预计均为8.1%

* 通胀持续温和上升,但仍可控

* 基准利率直到2014年第一季末预计都将维持不变

* 存准率今年也料持稳,2014年第一季或下调50基点

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路透北京1月23日 - 中国经济2012年成功实现软着陆,企稳回暖趋势已经形成.路透最新调查结果显示,大多数分析师预计2013年中国经济成长率将返回至8%以上,全年呈现"两头低、中间高"的特点;而伴随着经济复苏,通胀也将继续温和上升,但仍在可控范围内.

新一年宏观政策将维持"宽财政、稳货币"的基调,分析师预计中国存贷款基准利率直到2014年第一季末都将维持不变,第二季可能加息25基点;至于存款准备金率在今年全年也将持稳,2014年第一季则可能调降50基点至19.5%.

中金首席经济学家彭文生指出,去年四季度中国经济增速实现了预期的见底回升,增长中的积极因素逐渐增多,经济软着陆态势已经明确,但强劲反弹可能性小,仍是温柔的拐弯.

"维持2013年全年增长8.1%的判断,但是随着经济中显示出来的积极因素日益增多,这一预测的上行风险在加大,"他说.

路透访问逾20家机构的预估中值显示,他们对今明两年中国经济成长率的预估均为8.1%.具体到2013年四个季度的增速预估分别为8.1%、8.2%、8.2%和7.9%,这明显高于10月下旬路透进行上次季度调查时的结果.当时分析师预测2013年增速为7.8%,四个季度分别仅有7.7%、7.8%、7.9%和7.6%.

他们对中国2013年通胀率预估为3.2%,高于前次调查中3%的预估值;对四个季度的CPI(居民消费价格指数)同比涨幅最新预测分别为2.6%、3.0%、3.4%和3.5%.中国2012年全年CPI涨幅为2.6%;天气寒冷等因素导致食品价格特别是蔬菜价格大涨,推动去年12月CPI同比涨幅升至2.5%的七个月最高位,但整体通胀前景仍无需担忧.

中国2012年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,为连续七个季度放缓后首次出现回升;全年增速7.8%,超出年初设定的7.5%目标.国家统计局局长马建堂在新闻发布会上称,"随着去年四季度国民经济比较明显的企稳回升,这个势头在2013年会继续延续下去."

经济企稳回升趋势已经形成,但基础尚不牢固,意味着中国仍需要"宽财政"以稳增长,为经济结构转型创造空间;而通胀前景虽然温和,但房价对货币政策的掣肘再度显现,降低了货币政策总量放松的可能性.

分析师普遍预计,中国基准利率和存款准备金率2013年全年均将维持不变.

事实上,中国央行也正努力提高货币政策灵活性.央行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.