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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 11:39 BJT

中国个股: 超日太阳将如期支付所发公司债首期利息--董事长

路透上海1月23日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 董事长周三表示,该公司将如期支付所发公司债--11超日债 首期利息.

超日太阳董事长倪开禄是在该公司债券持有人大会上作出上述表示的.

周一中国证券报曾报导,超日太阳或有望实现其11超日债首期利息的如期兑付,但超日债恐难得到当地政府全面托底.

11超日债将于3月11日迎来首个付息日,按10亿元人民币发行规模、8.98%的票面利率计算,此次付息金额为8,980万元.

受欧债危机,以及美国和欧盟相继启动对中国光伏产品反倾销立案调查影响,中国光伏行业在2012年步履维艰.鹏元资信评估公司将超日太阳主体长期信用等级由AA下调为AA-,评级展望维持负面;其发行的11超日债信用等级亦相应下调为AA-.

超日太阳股票自2012年12月20日起停牌,停牌前收报5.11元.(完) (发稿 徐永; 撰写 李宏薇; 审校 张喜良)

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