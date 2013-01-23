主要国家经济指标预测--1月24日****

日本股市：日经指数小幅收高，因日圆涨势消退
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透1月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月24日-2月7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 1月 -- -0.1% Nationwide房价指数(较上年同期) -- -1.0% 1月24日(四) 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 45.1 44.6 服务业PMI 45.6 45.2 综合PMI -- 44.6 0828 德国Markit制造业PMI 1月初值 46.8 46.0 服务业PMI 52.0 52.0 综合PMI -- 50.5 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月初值 46.5 46.1 服务业PMI 48.0 47.8 综合PMI 47.5 47.2 0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 11月 -- 盈余72 (经季节调整) 盈余70 盈余39 0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 11月 -- 流入345 0900 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 11月 -- -1.0% (未经季节调整,较上年同期) -- -3.8% 1100 英国CBI零售销售差值 1月 正12 正19 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月19日当周 35.5 33.5 初请失业金人数四周均值(万人) 1月19日当周 -- 35.925 续请失业金人数(万人) 1月12日当周 320 321.4 1358 美国Markit制造业PMI 1月初值 53.0 54.0 1500 美国领先指标 12月 +0.3% -0.2% 1600 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 1月 -- 负2 2100 新西兰净债务余额与GDP之比 截至11月的四个月 -- 27.1% 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 12月 -- 0.79 比 2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 -- -0.2% 全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.1% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -0.5% -0.6% 东京地区CPI(较上年同期) -- -0.6% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.2% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.4% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.5% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.4% 0030 澳洲消费者物价指数(CPI) 第四季 102.0 -- 0745 法国企业景气指数 1月 86 90 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 12月 顺差33.22 -- 0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 1月 0-9-0 0-9-0 0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 -1.21 持平 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 9-11月 7.7% 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同 9-11月 +1.5% +1.5% 期) 1000 瑞士投资者信心指数 1月 负6.9 -- 1200 美国抵押贷款指数 1月18日当周 +7% -- 再融资指数 +7.7% -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月19日当周 -1.5% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月19日当周 +1.8% -- 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较上月 11月 0.6% -- ) 1448 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月修正值 48.9 -- 1500 欧元区消费者信心指数 1月 负23.9 负26 1500 加拿大央行利率决议 -- 1.0% 1.0% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.4% +0.5% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第四季初值 +1.5% +1.9% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 负17 -- 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 逆差6,415 逆差5,340 日本出口(较上年同期) -5.8% -4.2% 日本进口(较上年同期) +1.9% +1.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/王冠中; 审校 程琳)
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 五年券106/5期殖利率连二日收升 * 台股弹且放空零成本，市场偏空操作 * 下周接近标债，交投有望回温 * 五年券106/5期明日区间先看0.82-0.86% 路透台北4月5日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周三收小升； 交易员指出，在台股强攻且往下追价意愿低之下，市场多偏空操作促殖利率开高收升，惟交 投冷清。 他们表示，上月10年券波动幅度大，不少交易员遭到停权，今天是4月的第一个交易日 ，先前遭停权的交易员今起恢复交易；惟市场缺明确方向，加上放空零成本，市场多采偏空 操作，带动殖利率连二日收升。 〞上个月很多家被停权，今天又恢复交易了，有人就往上KK看。〞一大型证券商交易员 说。 另一大型证券商交易员指出，因清明长假后台股强攻，在台股看起来相当〞硬朗〞，且 有望持续往上攻，而台债短线又缺乏利多之下，往下追价意愿低，市场试着往上做，但交投 依旧冷清，成交量不大。 他表示，下周随着标债进入倒数，料交投有望转趋热络；〞哎呀，台债现在没有什么事 ，没有人要追啊，
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%