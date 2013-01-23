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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--1月24日****

路透1月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:  

 1月24日-2月7日
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段         预估值        前值
 0700     英国Nationwide房价指数(较上月)                 1月                --       -0.1%
             Nationwide房价指数(较上年同期)                                 --       -1.0%
 
 1月24日(四)
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          1月初值            45.1        44.6
                    服务业PMI                                             45.6        45.2
                    综合PMI                                                 --        44.6
 0828     德国Markit制造业PMI                          1月初值            46.8        46.0
                   服务业PMI                                              52.0        52.0
                   综合PMI                                                  --        50.5
 0858     欧元区Markit制造业PMI                        1月初值            46.5        46.1
                                                                                
                     服务业PMI                                            48.0        47.8
                     综合PMI                                              47.5        47.2
 0900     欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元)             11月               --      盈余72
                    (经季节调整)                                        盈余70      盈余39
 0900     欧元区净投资流动(亿欧元)                       11月               --     流入345
 0900     意大利零售销售(经季节调整,较前月)              11月               --       -1.0%
                                                                                
                      (未经季节调整,较上年同期)                             --       -3.8%
 1100     英国CBI零售销售差值                            1月              正12        正19
                                                                                
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)               1月19日当周          35.5        33.5
          初请失业金人数四周均值(万人)               1月19日当周            --      35.925
          续请失业金人数(万人)                       1月12日当周           320       321.4
 1358     美国Markit制造业PMI                          1月初值            53.0        54.0
 1500     美国领先指标                                   12月            +0.3%       -0.2%
 1600     美国堪萨斯城联储制造业综合指数                 1月                --         负2
 2100     新西兰净债务余额与GDP之比                截至11月的四个月         --       27.1%
 2300     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货         12月               --        0.79
          比                                                                    
 2330     日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)        12月               --       -0.2%
             全国核心CPI(较上年同期)                                     -0.2%       -0.1%
             东京地区核心CPI(较上年同期)                 1月             -0.5%       -0.6%
             东京地区CPI(较上年同期)                                        --       -0.6%
 
    
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段           现值      预估值
 0030     澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第四季           +0.2%       +0.4%
                              (较上年同期)                               +2.2%       +2.4%
          澳洲央行CPI加权中值(较前季)                                    +0.5%       +0.7%
                           (较上年同期)                                  +2.3%       +2.5%
          澳洲央行CPI截尾均值(较前季)                                    +0.6%       +0.7%
                           (较上年同期)                                  +2.3%       +2.4%
 0030     澳洲消费者物价指数(CPI)                       第四季           102.0          --
                                                                                
 0745     法国企业景气指数                               1月                86          90
 0900     意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)               12月        顺差33.22          --
 0930     英国央行投票情况(升息-不变-降息)               1月             0-9-0       0-9-0
 0930     英国请领失业金人数(万人)                       12月            -1.21        持平
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率       9-11月            7.7%        7.8%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同       9-11月           +1.5%       +1.5%
          期)                                                                   
 1000     瑞士投资者信心指数                             1月             负6.9          --
                                                                                
 1200     美国抵押贷款指数                           1月18日当周           +7%          --
             再融资指数                                                  +7.7%          --
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            1月19日当周         -1.5%          --
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          1月19日当周         +1.8%          --
 1400     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较上月        11月             0.6%          --
          )                                                                     
 1448     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)            12月修正值             48.9          --
 1500     欧元区消费者信心指数                           1月            负23.9        负26
 1500     加拿大央行利率决议                              --              1.0%        1.0%
 2300     韩国国内生产总值(GDP)(较前季)               第四季初值         +0.4%       +0.5%
 2300     韩国国内生产总值(GDP)(较上年同期)           第四季初值         +1.5%       +1.9%
                                                                                
 2330     日本路透短观制造业景气判断指数                 1月              负17          --
 2350     日本贸易收支(亿日圆)                           12月        逆差6,415   逆差5,340
          日本出口(较上年同期)                                           -5.8%       -4.2%
          日本进口(较上年同期)                                           +1.9%       +1.5%
 (完)
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 张若琪/王冠中; 审校 程琳)

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