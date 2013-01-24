中国数据: 1月制造业PMI初值续升至51.9,创两年新高--汇丰

路透北京1月24日 - 汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的1月初值数据续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5.

Markit提供的新闻稿并显示,1月产出分项指数初值亦创下22个月新高,从上月终值51.9攀升至52.2. 是次PMI预览数据样本采集自1月11-21日之间,终值定于2月1日发布. PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)