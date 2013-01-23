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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 17:14 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月23日

路透伦敦1月23日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
   品种        最新库存          变动
    铜          344,925        +2,475
    锡           13,110           -20
    铅          293,950           -50
    锌        1,218,775          -425
    铝        5,167,600        -3,800
    镍          149,154        +1,026
  铝合金         87,420          -180
  NASAAC        146,960          持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据         库存分布                   品种    库存数据         库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>             铅     MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>             锡     MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>         铝合金     MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>          NASAA     MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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