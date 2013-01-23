中国金融: 上海银监局要求本地银行严守风险底线,严控信托及理财业务风险

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透上海1月23日 - 中国上海银监局近日布署2013年重点工作时提出,上海的银行业要坚守不发生区域、系统性风险底线,严控信托业务风险及理财业务风险,密切关注外部风险传染.
上海银监局周三新闻稿指出,今年上海各银行业金融机构要强化合规持续性建设,提高合规、内审的覆盖程度,认真做好各项风险监测、排查和处置工作,加强不良贷款余额和比例“双控”管理,要切实防范重点领域信用风险.
2012年上海银行业不良贷款余额为270.93亿元人民币,不良贷款率为0.66%,较去年初已上升0.06个百分点.近期有不少国内银行爆出理财产品兑付危机事件,如华夏银行 上海嘉定支行员工违规销售投资理财产品.
交通银行金融研究中心近期发布的研究报告认为,在宏观经济趋稳的背景下,商业银行不良贷款增长也将趋缓,今年一季度将成为近阶段不良贷款增长的最后高峰期,之后增速会有所下降.预计今年国内银行业的不良贷款余额增长在700-900亿元,不良贷款率基本保持在去年水平.
截止去年三季度,国内商业银行不良贷款占比为0.95%,与年初基本持平.报告还指出,未来房地产贷款,政府融资平台和小微企业等特定领域贷款的走势仍是决定商业银行资产质量的关键因素.(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)