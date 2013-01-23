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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 17:56 BJT

英国央行: 一些政策委员更为确信没有必要实施量化宽松措施

1月的会议记录显示,这些担忧得到了MPC的广泛支持.

"还有很多空间来进一步扩大资产购买规模,以拉低长期公债和公司债收益率(殖利率),并支持其他资产价格.但在这些措施对名义需求的影响方面仍存在不确定性,"MPC表示.

英国银行体系面临的困难,意味着在资本和就业岗位需要在不同行业重新配置时,进一步资产购买或量化宽松措施可能不会提振实质需求.

MPC还就英镑汇率发出了迄今最为强烈的言辞,称尽管近期走弱,英镑可能仍被高估.

"在经济活动承压且存在较多闲置产能的同时,大幅经常帐赤字的存在,表明英镑汇价可能高于与经济所需再平衡相适应的水准,"会议记录称.

MPC表示,难以判断英国的潜在增长状况,但美国就财政问题达成协议,且欧元区以外出现一些增长转强的信号,都使信心得到提振.

MPC表示,此前未见到什么消息可以改变央行对消费者物价的展望,即短期内或将维持在高于央行2%通胀目标的水平.(完) (编译 丁琦; 审校 田建华)

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