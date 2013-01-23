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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 11:56 BJT

《汇市简讯》美元指数狭幅区间震荡,讯号矛盾

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* 美元指数由日圆引领在隔夜市场下跌,亚洲时段呈现狭幅整理

* 动能指标显示出矛盾的讯号

* 走势以80.00附近震荡整理为主

* 支撑为79.50附近的买盘,阻力为1月跌势61.8%回档位80.29

* 收盘必须突破区间,才能引发方向性的操作

* 技术图表(link.reuters.com/raq45t)

(编译 蔡美珍; 审校 田建华)

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