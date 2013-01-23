中国债市动态： 七年国债走强带动相应券种,近跌幅已大部分券种略显疲态

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透北京1月23日 - 中国银行间债市周三早盘中长期国债收益率略下探,受一级七年国债结果显暖带动.市场人士表示,现券收益率近期跌幅已大,进一步推暖因素缺位,令现券尤其是中长期债收益率的下探稍显疲态;不过,机构在当前这个均衡水平,交投还是相对活跃的.
"现券总体还是比较平稳,七年国债结果稍低带动相应券走低了一点,"上海一银行交易员称,"从上周三开始这波收益率下探幅度还挺大的,现在也消化得差不多了."
他进一步指出,稍显的疲态更多地体现在中长期利率债,具体表现为卖盘不想这么早就沽出,买盘又不愿接受当前大幅下跌后的利率;中短期债交投相对更活跃,买卖双方在当前或均衡水平均可见.
上海一大型券商交易员则指出,央行公开市场短期流动性调节工具的启用,确立了机构中期资金宽松的预期,进而缓解了市场情绪;部分机构拉长了投资组合久期,推高着杠杆率,以期获取更高的收益.
财政部周三招标的七年期国债,中标利率稍低于预期.有交易员指出,目前上市前交易市场上,已有机构按3.44%的边际利率返手续费预售本期债,意味着按3.42%中标的机构获益空间有限,或从侧面说明配置需求仍是一级市场主力.
二级市场上,剩余期限约6.62年的固息国债120016最新报价收益率 为3.4540%/3.4470%,上日尾盘为3.4650%/3.4550%.(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)