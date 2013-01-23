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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 12:20 BJT

中国债市动态： 七年国债走强带动相应券种,近跌幅已大部分券种略显疲态

路透北京1月23日 - 中国银行间债市周三早盘中长期国债收益率略下探,受一级七年国债结果显暖带动.市场人士表示,现券收益率近期跌幅已大,进一步推暖因素缺位,令现券尤其是中长期债收益率的下探稍显疲态;不过,机构在当前这个均衡水平,交投还是相对活跃的.

"现券总体还是比较平稳,七年国债结果稍低带动相应券走低了一点,"上海一银行交易员称,"从上周三开始这波收益率下探幅度还挺大的,现在也消化得差不多了."

他进一步指出,稍显的疲态更多地体现在中长期利率债,具体表现为卖盘不想这么早就沽出,买盘又不愿接受当前大幅下跌后的利率;中短期债交投相对更活跃,买卖双方在当前或均衡水平均可见.

上海一大型券商交易员则指出,央行公开市场短期流动性调节工具的启用,确立了机构中期资金宽松的预期,进而缓解了市场情绪;部分机构拉长了投资组合久期,推高着杠杆率,以期获取更高的收益.

财政部周三招标的七年期国债,中标利率稍低于预期.有交易员指出,目前上市前交易市场上,已有机构按3.44%的边际利率返手续费预售本期债,意味着按3.42%中标的机构获益空间有限,或从侧面说明配置需求仍是一级市场主力.

二级市场上,剩余期限约6.62年的固息国债120016最新报价收益率 为3.4540%/3.4470%,上日尾盘为3.4650%/3.4550%.(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)

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