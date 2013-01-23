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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 12:34 BJT

中国汇市: 人民币早盘小幅走升,春节长假前行情料延续清淡

* 人民币即期跟随中间价小幅走高

* 交投持续淡静,窄幅震荡

* 长假前客盘成交量变少

路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周三早盘跟随中间价小幅走高.交易员称,春节长假前市场交易相对较少,比较清淡,客盘的交易量也偏少.

整体看,中国经济基本面复苏支撑人民币偏强的格局未变,市场成交区间仍贴近波幅上限.不过交易员指出,市场普遍认为人民币虽有升值压力,但幅度也不会太大,且最近中间价也没有给出强烈的升值趋势,整体市场相对平衡.

"比较清淡,相对来说交易比较少,长假前的行情啊,...中国传统假期前,很多进出口商的业务也在减少,恢复估计要到春节之后."上海一外资行交易员称.

中国今年春节假期为2月9日-15日.

北京时间12:01,人民币兑美元即期报6.2183元,上日收报6.2198元.今日人民币兑美元中间价 为6.2762元,上日中间价为6.2796元.

交易员并称,日本央行无限量购买资产的消息,对人民币/美元即期市场影响较小,因最近日圆已经走出比较大的行情,存在很强的高位调整压力,且日本央行的这一政策基本符合市场预期.

东京汇市日圆周三持坚,此前兑美元创下约八个月来最大单日涨幅,因日本央行宣布最新举措支持经济之后,投资者减少对日圆的空头押注.

日本央行周二宣布,将从明年起无限量购买资产,并把通胀率目标上调至2%,这是该央行为结束长达数年经济停滞所采取的最为决断的措施.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2795/20,上日尾盘为6.2795.

北京时间12:07,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2023/37元,上一交易日尾盘报6.1970元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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