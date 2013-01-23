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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 12:27 BJT

中国货币市场: 流动性整体延续宽松,但跨春节的21天资金需求旺盛

路透上海1月23日 - 中国银行间资金市场周三早盘主要质押式回购利率变动有限,整体未改宽松流动性局面.但跨过春节的21天期资金需求旺盛,对应回购利率上涨明显.同时市场对七天和14天期回购品种需求亦较前增加.

交易员指出,春节前提现压力开始显露,早盘资金需求阶梯式的体现在21天,14天及七天期上.

"逐渐感到提现的压力了,跨年资金需求增加,今天21天的需求就很多,除了隔夜还维持原来以外,七天和14天(回购)都比原来紧了，"北京一银行交易员称.

北京时间11:35,21天期质押式回购加权利率 最新报在3.3483%,较昨日尾盘3.0200%上涨32个基点(bp)

虽然资金面较前有所收紧,但主要回购利率水平仍能维持平稳,对此上海一银行交易员认为,这体现了市场对于度过春节时段资金面紧张较有信心,过高的资金价格并不被接受.最主要的原因是央行维稳资金面的信号比较明显,同时公开市场逆回购也已开设了补给市场的有效渠道.

业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9503 1.9288 2.15

七天 2.9619 2.9803 -1.84

14天 2.9509 2.9231 2.78

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(完) (发稿 刘昕; 审校 林高丽)

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