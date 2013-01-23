中国货币市场: 流动性整体延续宽松,但跨春节的21天资金需求旺盛

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透上海1月23日 - 中国银行间资金市场周三早盘主要质押式回购利率变动有限,整体未改宽松流动性局面.但跨过春节的21天期资金需求旺盛,对应回购利率上涨明显.同时市场对七天和14天期回购品种需求亦较前增加.
交易员指出,春节前提现压力开始显露,早盘资金需求阶梯式的体现在21天,14天及七天期上.
"逐渐感到提现的压力了,跨年资金需求增加,今天21天的需求就很多,除了隔夜还维持原来以外,七天和14天(回购)都比原来紧了，"北京一银行交易员称.
北京时间11:35,21天期质押式回购加权利率 最新报在3.3483%,较昨日尾盘3.0200%上涨32个基点(bp)
虽然资金面较前有所收紧,但主要回购利率水平仍能维持平稳,对此上海一银行交易员认为,这体现了市场对于度过春节时段资金面紧张较有信心,过高的资金价格并不被接受.最主要的原因是央行维稳资金面的信号比较明显,同时公开市场逆回购也已开设了补给市场的有效渠道.
业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9503 1.9288 2.15
七天 2.9619 2.9803 -1.84
14天 2.9509 2.9231 2.78
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(完) (发稿 刘昕; 审校 林高丽)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)